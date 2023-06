Una foto y un escándalo de proporciones bíblicas en Tupungato: "El único hombre de Javier Milei acá soy yo"

Una foto causó la explosión total en el departamento de Tupungato. Es que un precandidato a intendente, de los 16 que hay para las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias del domingo, utilizó durante toda la campaña una instantánea que logró con el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, una de las figuras que más ha crecido a nivel país de cara a los comicios presidenciales de agosto próximo.

Quien sacó provecho de hace foto fue el actual concejal departamental Facundo Arce quien, dentro de La Unión Mendocina conducida por Omar de Marchi, intentará sortear las PASO para llegar a las generales de septiembre, mes en el que se conocerá el sucesor del actual intendente Gustavo Soto (Frente Cambia Mendoza).

Arce, que llegó al HCD de la mano del Partido Federal, es conocido políticamente en Tupungato por haber sido militante de Cristina Fernández de Kirchner y del exintendente peronista Joaquín Rodríguez, para esta elección utilizó el nombre del economista libertario para alcanzar las 2.000 firmas y así tener los avales necesarios para presentarse como precandidato.

La esquina de calles Liniers y Matons de Tupungato lucen la foto de Arce con Javier Milei.

Sin embargo, Arce, al usar la foto con Milei, causó un revuelo descomunal dentro de los libertarios tupungatinos que, también dentro de La Unión Mendocina, competirán en las PASO con el comerciante del rubro tapicero Alejandro García, quien se muestra como la tercera opción dentro del naciente espacio por detrás del locutor y periodista y el empresario agrícola José Pellegrina (ambos llevan a De Marchi en la boleta).

Para García la empresa no sido fácil, al quedar como tercera opción (Lista 504 C) no tiene los ítems de gobernador, diputados y senadores en su columna dentro de la Boleta Única, aunque se muestra confiado de realizar una buena elección el próximo domingo.

"Yo tengo el sello del Partido Libertario en Tupungato, así que el hombre de Javier Milei acá soy yo. Hay que decir la verdad y eso no ofende", explicó Alejandro García en diálogo con MDZ, y agregó que "los afiliados al Partido Libertario de Tupungato los hicimos nosotros. Nos perjudicaron con una foto que no deberían usar. También usaron el logo del Partido de los Jubilados cuando el sello también lo tenemos nosotros. La misma gente de ese partido ha pedido que tapen el logo y no lo hacen".

Y siguió: "Es injusto haber trabajado tanto para Milei y que aparezca alguien, ponga una foto dándole la mano y se lleve los galardones cuando no son de él. Estamos solos y bancando con mi equipo de concejales porque no llevamos candidato a gobernador, ni diputados ni senadores en la boleta".

"Tengo las pruebas contundentes de que el hombre de Milei en Tupungato soy yo. La gente trata de colgarse de todos lados para conseguir votos. Cualquier otro que diga que trabaja para Milei en Tupungato no es verdad. Me molesta que engañen a la gente. Acá no hay que tirar petardos hasta que no sean las doce de la noche", sumó el precandidato.