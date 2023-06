Cómo hacen los jefes del PRO para espantar el fantasma de la ruptura

“Nunca llegamos tan cerca del precipicio. Durante más de 20 años todo se zanjó negociando o con las PASO que Horacio le ganó a Gabriela, pero con reglas de juego que hoy no existen”, reflexionaba anoche ante MDZ un operador de larga trayectoria en el PRO, recordando incluso la interna donde Horacio Rodríguez Larreta derrotó a Gabriela Michetti en 2015 con el padrinazgo de Mauricio Macri. Evidentemente el panorama actual dista notablemente de lo que ocurría hace ocho años en el partido amarillo. Se habla en off sin tapujos de una eventual fractura que no parece tan factible. Pero convocaron al fantasma.

El escenario interno del PRO luce trabado y esto quedó claramente evidenciado en el Zoom que se realizó anoche con los miembros del Consejo Nacional partidario para tratar la incorporación de José Luis Espert. Según fuentes bullrichistas, la convocatoria fue “extemporánea” por parte del secretario general del espacio amarillo, el larretista Eduardo Machiavelli . Las deliberaciones fueron muy intensas y se conformó un bloque de resistencia contra el intento de aprobar en ese organismo el ingreso de Espert. El bullrichismo logró alinear detrás de al negativa al ritondismo y a los referentes de Jorge Macri. El argumento para oponerse a esa votación fue que el Consejo Nacional no tiene competencia para decidir en materia de política de alianzas. Esa potestad queda en manos de la Asamblea partidaria que ya facultó a Federico Angelini y a Macchiavelli para definir la cuestión.



Angelini, referenciado en el bullrichismo, y Macchiavelli no están de acuerdo entre sí y entonces no se logra la unanimidad. Expusieron en el Zoom muchos dirigentes del PRO, los más picantes fueron Cristian Ritondo, el correntino Raúl Schiavi, la cordobesa Laura Rodríguez Machado y Pablo Walter, interventor del distrito Tucumán. Se mostró muy duro el entrerriano Alfredo De Angelis expresando que “no lo van a arriar de las narices”. También llamó la atención la postura crítica de la candidata a intendente de Bahía Blanca, Nidia Moirano, quien militaba en el larrerismo hasta hace un mes cuando decidió, junto a sus aliados, pasarse a la filas de Bullrich.

Lo concreto es que no se pudo votar en ese órgano partidario la incorporación de Espert y quedan abiertas las negociaciones de la mano de Angelini y Maquiavelli. A última hora se especulaba con que la segunda jugada del larretismo apuntaría a convocar a la Asamblea para intentar debatir la cuestión. Desde el bullrichismo niegan esa alternativa porque se necesitan 2/3 para la aprobación, un número inalcanzable. Todo parece indicar que se midieron con el caso Espert para ver qué podría pasar con Schiaretti. Continuarán.

La interna inquieta a toda la dirigencia de Juntos por el Cambio y al "Círculo Rojo".

No hay elementos para afirmar que esta grave crisis termine en una ruptura. Pero se ha instalado dramáticamente el fantasma que inquieta a toda la dirigencia de Juntos por el Cambio y al Círculo Rojo. “Horacio quiere provocar una fractura porque no le dan bien las encuestas frente a Patricia”, dicen desde el ala dura del PRO. En el mundo larretista niegan esa especulación y acusan a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri de querer arreglar con Javier Milei, el archienemigo del jefe de Gobierno porteño. Nombrar al libertario le hiela la sangre a Larreta y a sus socios: Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti.

Por eso Macri reapareció en escena elogiando a Milei y criticando duramente el intento de incorporación de Juan Schiaretti. Lo hizo al lado de Luis Juez en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Una foto que hace 72 horas lucía un tanto forzada por la mala relación entre ambos. Pero el gobernador de Córdoba fue el disparador de esta grave crisis y la necesidad tiene cara de hereje. El viejo amigo del Gringo decidió alisarse en esta circunstancia con un dirigente que nunca le simpatizó. No fue casual que en 2015 lo enviara como embajador a Ecuador. Hoy sale a respaldarlo con tanta energía como si fuera su colaborador Fernando De Andreis. Mientras tanto, en el Círculo Rojo se percibe una gran preocupación y cierto fastidio. Esperan que en las próximas horas se genere una mesa de negociación entre los socios fundadores, hoy a punto de la división de bienes.