Arde Tupungato: suspendieron a una concejal peronista a cuatro días de las elecciones PASO

La previa de las elecciones en Tupungato, donde se definirá entre 16 precandidatos quienes jugarán en las generales de septiembre, son dignas de un sketch del viejo Cha-cha-cha, programa de humor encabezado por Alfredo Casero y de donde salieron humoristas de la talla de Peter Capusotto, Pablo Cedrón y Mariana Brisky, entre otros.

A lo de la choripaneada organizada por Facundo Arce, mientras los empelados de Servicios Públicos casi "prenden fuego" el corralón municipal de calle Almirante Brown, ahora se suma la suspensión de una concejal del Frente Elegí.

La edil en cuestión habría hecho circular un documento membretado del Concejo Deliberante local, con la firma del presidente Antonio Balderrama, donde se daba cuenta de una sesión especial para autorizar el endeudamiento del municipio para llevar adelante la planta de transferencia de residuos, que se instalará en lo que era el viejo Matadero Municipal, y por la cual el intendente Gustavo Soto está en "pie de guerra" con los vecinos autoconvocados, que se oponen a la instalación.

Susana Isuani, que llegó al HCD luego de las elecciones generales del 29 de septiembre de 2019 encabezando la lista de concejales de Jorge Rodríguez, habría hecho llegar este documento a los vecinos que se oponen a la instalación de la plata de residuos, razón por la cual el conflicto entre ellos y el municipio se volvió mucho más enérgico.

Susana Isuani el día que juró como concejal.

Desde la presidencia del Concejo tupungatino, a cargo del ahora precandidato a intendente Antonio Balderrama, crearon una comisión investigadora ya que Isuani, antes de lo sucedido, consultó con el titular y con el presidente de su bloque, Marcelo Sánchez (es uno de los 5 precandidatos a intendente del espacio peronista), sobre la veracidad del documento, recibiendo la negativa de ambos. Lo llamativo del caso es que si se hubiese tratado en sesión especial, la concejal tendría que haber estado presente en el recinto.

La suspensión de Isuani es por 15 días y durante los mismos deberá preparar su defensa y demostrar que no existieron responsabilidades de su parte. En caso de no demostrarlo puede ser destituida de su banca y no cumplir con su mandato, el cual expira en la próxima renovación de bancas.