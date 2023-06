Diego Valenzuela: "Axel Kicillof nos debe 70 mil millones a los municipios"

Diego Valenzuela es versátil, manejó autos a alta velocidad, militó en el PRO de Mauricio Macri y dio el batacazo en 3 de Febrero, es armador en Buenos Aires, historiador, economista y periodista. Se sienta con MDZ para entender cómo va a ser su año electoral, cómo sobrevivió a la caída de Cambiemos y Maria Eugenia Vidal en 2019 y cómo se prepara para lo que viene. Su familia, la política, la cultura y sus ambiciones, en una larga charla para entender cómo piensa un hombre que será protagonista, tal vez, del próximo gobierno bonaerense.

- ¿Cómo te calza este rol de ser uno de los que piensan como otro llega al poder habiendo sido vos mascarón de proa en las últimas tres elecciones?

- Bueno, es muy interesante el rol hoy. Por un lado soy intendente y mi prioridad es 3 de Febrero y es que siga por este camino y no a los barones del conurbano, a los puntero,s a todo lo que había antes del 2015. Pero por otro lado, con esta experiencia de más de siete años, poder aportar en una campaña en un proceso político nacional y provincial. La experiencia de un intendente, más allá de quien sea, es muy valiosa porque es el día a día de los vecinos. Obvio que la gestión tenés el termómetro de todo, nadie te puede contar las cosas porque las vivís. Yo siempre digo, Pedro, que ser intendente es lo contrario a ser ministro cuando sos, pero claro, manejas agregados muy importantes, un gran excel por ponerlo así.

- Pero tu contacto con la realidad, lo tangible, cuando sos intendente, es total.

- Obvio que el rol del intendente es al revés al ministro, tenemos pocos recursos jurídicos y económicos, pero tenemos todo el contacto. De hecho, a los intendentes nos piden todo, aunque sea nacional y provincial. Nadie discrimina si el PAMI, la inflación o la inseguridad son de nación, provincia o municipio. Bueno, esa experiencia yo la estoy volcando en un laburo dentro del PRO, siendo uno de los que está en la mesa y proponiendo también ideas, ejes discursivos por ejemplo. Ahora vamos a ir con Horacio y se lo propuse yo a tener una charla profunda con el Consejo Directivo de la Unión Industrial Argentina. Me parece muy importante hablar del modelo productivo, obviamente hay que tener un plan de estabilización. La macro es importantísima, que hoy está totalmente desequilibrada, pero por otro lado, qué pensamos de lo productivo, de la industria, de los sectores, que tracciona la creación de empleo y poder hacer esos aportes teniendo un distrito con tantas pymes industriales, es algo que me gusta y puedo hacer.

- A nivel país tenemos una interna dos perfiles bastante diferentes. En provincia, digo. Santilli y Cristian Ritondo son dos tipos que son más allá, que son súper amigos, tienen dos recorridos y dos forma bastante parecida. ¿En qué se diferencia la campaña de Cristian Ritondo con la que vos estás encarnando con Diego?

- Bueno, te aclararía también esto, los tres candidatos que que promueve hasta ahora Patricia Bullrich son Grindetti, Joaquin de la Torre y Javier Iguacel. Ritondo venía trabajando, obvio, María Eugenia, que decidió no competir por la presidencia. Horacio ya eligió es el Colo y además va a haber un candidato único, va a haber competencia por la Gobernación. Esta es una definición también de las últimas horas. Así que ahora vamos a esperar el candidato que defina Patricia y no voy a ser yo hoy quien lo diga. Obviamente lo que veo no te puedo hablar por el por la positiva. El Colo es muy laburador, tiene experiencia, atención, sabe seguridad, está caminando toda la provincia empatiza con la provincia, estudia los temas, estamos armando los planes. Yo lo veo muy embalado y en un alto nivel de conocimiento que eso es un gran activo.



- ¿Qué fue lo más ridículo que encontraste? Vos venías del Negro Curto 24 años. ¿Qué fue lo que dijiste, esto no puede estar pasando cuando agarraste la Intendencia, qué fue lo más ridículo de esto?

- Todo, todo. Primero un Gabinete que no era un Gabinete. Estaba el Gobierno bloqueado entre un grupo de amigos. Claro, no había un funcionamiento de Gabinete, no había una planificación. Cada uno hacía lo que quería y lo que podía. Y todo esto terminaba en ausencia de un Gabinete, de un equipo y una planificación de un método. Terminaba en el intendente, había una cola toda la mañana de gente para pedirle cosas al intendente, que cuando yo asumí la gente seguía viviendo porque pensaba que era. A las 06:00 arrancaba el intendente Curto a recibir personas que uno dice "qué bueno que los reciba" yo también estoy en contacto mucho con la sociedad de 3 de Febrero, pero puede recibir un intendente por una poda, por un bache, por un currículum, por un mal de amores.



- Vos terminaste con una lógica de construir poder, impusiste un liderazgo moderno más horizontal, sin culto a la personalidad. Nosotros venimos de venimos del Negro Curto en el país, venimos de muchos años de un populismo con un paréntesis corto.

- Y muchas de estas cosas yo creo que sí. Primero, yo no pensé que los trabajadores municipales eran de Curto, sino que era laburantes que vivían en el distrito, que querían ver a su distrito mejor y que iban a laburar conmigo si yo les generaba un buen clima de trabajo y si les daba el lugar para opinar. 1400 empleados, casi todo, lo yo a cada uno lo fui a ver a cada área iba, desayunaba con una medialuna, un cafecito, de que de pronto vos puedas conversar con él y decirle como anda tu área. Lo otro que te diría es que en municipios como 3 de Febrero, que son socialmente y sociológicamente mezclados, que tienen una historia peronista muy fuerte, una base popular, ganar elecciones y reelegirse, como vos dijiste en el 19, hasta con corte de boleta.



- Y vos ahora ¿cómo te llevás con la oposición en términos, por ejemplo, el Concejo Deliberante?

- Mira, hay de todo, hay momentos tensos, hay momentos de chicanas, hay momentos de diálogo y de acuerdo, te pongo un ejemplo cuando yo baje las tasas yo vengo eliminando más de 400 tasas que estaban al pedo.



- Cuál era esta que decís "no te puedo creer"

- Y bueno, la tasa a los paseadores de ponys ya no hay. El animal con muchos años y tres mil foto por día. Pero quedaba la taza de propaganda. ¿Cómo lo vamos a cobrar a un comercio por hacer publicidad? Porque es una herramienta para vender, no le podés cobrar una tasa por publicidad si ya además le estás cobrando seguridad, higiene y a la vez, en un delirio, el uso del espacio público por poner mesas y sillas en la vereda, la libreta sanitaria que se cobraba ahora es gratuita y optativa.

