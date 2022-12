Diego Valenzuela: “Menos impuestos es más trabajo”

Diego Valenzuela gestiona el municipio de 3 de Febrero desde hace siete años. Le puso un sello económico a su Gobierno batallando por la baja de tasas e impuestos locales. Cree que el kirchnerismo ahora habla sobre la inseguridad, pero que nunca tuvo un programa para combatirla. Está anotado en la carrera por competir dentro de Juntos por el Cambio en la candidatura a gobernador bonaerense. Dialogamos con el en MDZ:

- Diego Valenzuela. Bienvenido a MDZ.

- Un placer estar con ustedes.



- Intendente de 3 de Febrero, periodista, colega historiador, una estrella de televisión que ganó un Martín Fierro. ¿De todo eso que es lo que más te tiene preocupado hoy?

- Lo primero es ver que no se están atendiendo las demandas más urgentes de la sociedad. En paralelo a la discusión política de los armados y las candidaturas. Falta una comprensión de lo que duele. Y una respuesta, empezando por el oficialismo que es el que gobierna, en materia de inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires, donde los municipios estamos todos los días poniendo un gran esfuerzo para complementar a una fuerza de seguridad que tiene escasez, que no está, quizá con los elementos, con las herramientas, con los equipamientos, con el personal que amerita la situación.



- Por qué creés que ahora el kirchnerismo pone ese debate sobre la inseguridad arriba de la mesa cuando no tiene una definición ni solución.

- Ese debate es el que le conviene al oficialismo. Hablar de Berni, de sus actitudes, de sus declaraciones, de si renuncia o no, en lugar de hablar del fondo de la cuestión; porque al gobernador no le resulta cómodo hablar de la inseguridad. Primero, porque es un tema que no siente. Es un tema que lo ve ideológicamente. Han pasado más de tres años y no escuché casi nunca al gobernador hablar de este tema.

- Sos uno de los primeros intendentes que levantó una bandera que es la de "tengo que atender el vecino, pero tengo que atender también lo que le da de comer y el trabajo de los vecinos todos los días"; es decir, la gestión económica de los intendentes, que es algo que no es tan común, ¿Cómo lo estás llevando ahora en medio de la crisis?

- Hace siete años que soy intendente de 3 de febrero. Cuando empecé el distrito estaba abandonado. Después de 24 años de un barón del conurbano. Y la prioridad fue ponerlo en marcha. O sea, hacer obra, transformar las realidades en los barrios; esto es el bacheo, los centros comerciales, iluminación led. Llegamos al 100%, mejorar las plazas, tener la ambulancia del SAME, salas de salud renovadas, jardines de infantes, o sea, hacer.

- ¿Y después?

- Con el tiempo fui aprendiendo que un intendente en este tiempo tiene que tener una integralidad, no puede ser solo un intendente ABL, que son las luces, las calles, la basura, tiene que estar administrar esa integralidad de demandas, por más que algunos temas no sean municipales. En los municipios nos llegan todos los temas. Algunos podemos resolverlos directo y otros los tenemos que articular. El tema económico es uno, no tenemos la palanca de la macro, pero sí podemos influir desde la micro, desde lo impositivo, desde el apoyo a las pymes, desde la capacitación.



- Como el modelo de los intendentes estadounidenses que compiten para llevar cada industria hacia su municipio…

- Competir mucho en las condiciones para la empleabilidad, en que pasemos de los planes al trabajo, en que haya capacitación, por ejemplo, capacitando en máquinas industriales textiles, porque si no la gente cose en la casa con baja productividad. Entonces fuimos yendo hacia apoyar al trabajo y el último gran paso que dimos es en materia impositiva, donde yo creo que hay mucho por hacer ahí.



- Ahí entramos en un terreno donde la política siempre choca contra la pared financiera, porque hay mucha buena voluntad, pero aflojarle la presión en el bolsillo desde que produce hasta el que camina por la calle y tiene que vivir, impacta en la caja municipal y ahí es donde la política frena, ¿cómo avanzas en ese punto?

- Se sale con trabajo. El debate hoy de la Argentina tiene un concepto macro y después políticas provinciales y municipales que tienen que acompañar si creemos que se sale con trabajo y no con subsidios, no con planes sociales, no con bonos. ¿Viste que hoy son todas respuestas paliativas? En lo económico no hay el hecho de atender el fondo de la cuestión y mejorar la condición de laburo.



- No hay plan...

- Es un plan aguantar, ¿no? En ese contexto, yo lo que dije es ahora que tengo una economía local ordenada, una cantidad de empleados, lógica, o sea, un gasto salarial por habitante de los mejores del conurbano. Y digo mejores porque creo que un municipio tiene que tener la cantidad de empleados razonable para el tamaño que tiene y para los servicios que da.



- ¿Seguís bajando impuestos?

- Ya pasamos dos ordenanzas impositivas que vengo eliminando tasas, retirando trabas, facilitando trámites y la última eliminamos 438 conceptos fiscales. Esto es desde numeración domiciliaria, pública y propaganda, pesos y medidas, la libreta sanitaria, cosas que en realidad entorpecen al desarrollo económico. Y la frutilla del postre, algo que fue audaz y lo están haciendo otros porque además hay contagio es la habilitación sin costo, porque yo creo que no se le puede cobrar a alguien por trabajar. Menos impuestos es mas trabajo.



- Vamos a la interna, ¿cómo te llevás con el radicalismo en la provincia?

Los radicales son nuestros socios estratégicos. En la provincia de Buenos Aires pienso que no sería nada raro poder tener una fórmula única a la gobernación e integrada. Me gustaría que eso ocurra porque la elección se gana o pierde por un voto. No hay balotaje, así que tenemos que ponerle mucho foco a ganar la provincia, pero no solo a ganar, si no a tener los planes de gobierno que nos permitan de entrada generar una confianza, responder a esta expectativa. Por eso laburo mucho con los intendentes, laburo con Diego Santilli, que nos representó en la última elección y ganamos una elección histórica. Y ganamos, digo, porque la ganamos todos nosotros contra el peronismo unido por primera vez.