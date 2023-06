Dudas por las fotos de un intendente con varios aspirantes a gobernador

“Esto es un voto para todas las reinas”, bromean, risas de por medio, en el peronismo por la posición de Martín Aveiro, el intendente de Tunuyán, quien no ha tomado una firme postura sobre a qué precandidato a gobernador avalar y genera desconcierto en el partido. Al contrario, ha posado para la foto con el precandidato a gobernador del kirchnerismo, Omar Parisi y con el de Mendoza Primero, Guillermo Carmona (quien está respaldado por el intendente de San Rafael, Emir Félix, ya que la dupla la completa la diputada nacional Liliana Paponet a quien él responde). Incluso el candidato que eligió para sucederlo en la comuna, Emir Andraos, se sacó una foto con el precandidato del nuevo frente La Unión Mendocina, lo que más que desconcierto causó rechazo en un gran sector del peronismo.

Si se revisan las cuatro listas para la Legislatura que lleva el Frente Elegí, que encabeza el peronismo, para este próximo domingo 11 de junio que son las PASO (primaria abierta simultánea y obligatoria), no hay un sólo precandidato que reporte políticamente a Aveiro. La primera razón es que, como sus pares, adelantó los comicios -Tunuyán tuvo PASO el pasado 30 de abril- . Sin embargo, la mayoría de los intendentes tiene representantes en los listados de precandidatos. De hecho, Félix ubicó a dos de sus alfiles como cabeza de lista para la Legislatura en la nómina que lleva a Carmona. De esta manera, en el Poder Legislativo provincial sólo reporta a Aveiro el diputado Julio Villafañe a quien le quedan dos años más de mandato. El intendente de Tunuyán, quien no tiene reelección porque ya cumplió con el máximo que marca la nueva ley para los intendentes – dos gestiones consecutivas- , decidió para las elecciones de este año, cuidar su territorio como ninguno del resto de los jefes comunales: fue en la lista primero como precandidato a concejal. De hecho, intentó que saliera su foto en la boleta única, algo que la Justicia electoral no lo permitió porque no se trataba del precandidato a intendente.

En pos de mantener el poder en Tunuyán, aseguran fuentes peronistas de distintos sectores, Aveiro se mueve políticamente en el último año. En ese sentido, tras las PASO municipales, donde se impuso su lista pero no con la contundencia que buscaba, el candidato Andraos se fotografió el 9 de mayo pasado con De Marchi. En un recorrido por Tunuyán, De Marchi y el diputado provincial – y precandidato para renovar su banca- Jorge Difonso, quien es de Unión Popular y pertenece al nuevo frente, fueron recibidos por Andraos, quien actualmente es concejal. Como en el peronismo cada vez que alguien nombra a De Marchi se encienden las alarmas – ya que algunos peronistas se fueron con él, por ejemplo, Jorge Omar Gimenez, quien van de precandidato a intendente de San Martín- , y como se lo ve a Aveiro muy concentrado en Tunuyán, le reprocharon internamente la foto. El jefe comunal estaba de viaje en ese momento, y dio esa razón a sus compañeros de partido para justificar el hecho pero en verdad a muchos no les convenció y detrás de esa movida vieron que en verdad estaba intentando sumar votos y respaldo para Andraos.

Luego, llegaron las fotografías con dos precandidatos propios. La primera con el precandidato a gobernador Parisi hace 5 días. En su Twitter, el lujanino ponderó la gestión de Aveiro y apoyó a Andraos, en medio de su revolución de la vivienda. “Tunuyán es un ejemplo de que la #RevoluciónDeLaVivienda es posible con gestión y trabajo: 110 casas en 6 meses”, dijo por Twitter y contó además que recorrió la zona céntrica del departamento junto al intendente y al precandidato municipal. Que Parisi sea de Unidad Ciudadana y no de La Cámpora es algo que sumó para que la recorrida por el departamento del Valle de Uco fuera posible debido a Aveiro prefiere mostrarse con quienes pertenecen a la primera agrupación – como la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis- y no con el camporismo ya que hay dirigentes con quienes tiene tensiones.

Sin embargo, dos días después, Aveiro se mostró con el principal rival de Parisi en la PASO, Carmona. En ese caso, recorrieron el centro inteligente de operaciones municipal.MDZ intentó hablar con el jefe comunal pero no tuvo respuesta. En el peronismo, desde distintos espacios políticos aseguraron que le recriminan no salir de Tunuyán y no apostar al proyecto provincial.