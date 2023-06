Lilita Carrió contra Macri: qué dijo la líder de la Coalición Cívica en medio de la interna caliente de Juntos por el Cambio

Elisa Carrió, fiel a su estilo, arremetió contra Mauricio Macri y lo cuestionó por el rol en el armado electoral dentro de Juntos por el Cambio. Puntualmente, Lilita sentenció que "tiene dos lados, uno claro y uno oscuro. Su lado oscuro está jugando para que pierda" el frente opositor.

"Todos los expresidentes si no pueden ser presidentes, quieren que el otro pierda. Recuerden Menem con Duhalde. En la imposibilidad de ser, no dejan ser a otros", expresó la líder de la Coalición Cívica en declaraciones al programa Solo Una Vuelta Más de TN.

"Yo lo conozco mucho y soy la que lo acompañó hasta el final. A tal punto que Sebastián Etchevere, que estaba en JxC, es el candidato de Milei en Entre Ríos. Más pruebas que eso...", dijo Elisa Carrió vinculando de alguna manera a Mauricio Macri con el economista y precandidato presidencial libertario.

Sobre la posibilidad de que Juan Schiaretti se sume a Juntos por el Cambio, Carrió se mostró en consonancia con Horacio Rodríguez Larreta al decir que "quien construyó con gran amplitud Juntos por el Cambio y destruyó el prejuicio de la unión entre el PRO y el radicalismo fui yo. Yo estoy por la unidad y la amplitud, pero yo no me meto en la mesa de debate porque no voy a ir a discutir con un puntero que ahora es presidente del PRO como Angelini".

Y finalizó: "Sé que necesitamos una alianza mayor. Yo no soy antiperonista, que hay gente valiosa del peronismo que se puede incorporar y este era el criterio de Macri".