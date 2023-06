Quién es Facundo Arce, el precandidato que "choripaneó" la protesta de empleados municipales en Tupungato

La protesta sindical de los trabajadores municipales de Tupungato, que en la jornada del viernes lograron que Gustavo Soto abriera las paritarias a partir del próximo miércoles 14 de junio, no sólo tuvo la efervescencia de un paro laboral, sino que además hasta dejó ribetes grotescos y que podrían tildarse de proselitistas en medio de una campaña feroz por la sucesión del intendente radical, quien no puede ir por la re-reelección ya que en diciembre cumple con sus dos mandatos al frente del ejecutivo.

Entre los 16 precandidatos que buscan llegar a las generales del 3 de septiembre, Facundo Arce fue quien tomó notoriedad durante el conflicto en el Corralón Municipal de Tupungato, no solo por acompañar a los trabajadores, sino por "donar" chorizos para realizar una choripaneada mientras se desarrollaba la protesta en pedido de la apertura de paritarias y en contra del bono, a pagar en seis veces, de 56.000 pesos que otorgó el ejecutivo departamental.

El acto del actual concejal, que llegó a la banca del legislativo tupungatino de la mano del Partido Federal, fue tomado como "desleal" por algunos de sus competidores en las elecciones del próximo 11 de junio, donde pugnará en la interna de La Unión Mendocina de Omar de Marchi con el empresario agrícola José Pelegrina y el comerciante del rubro tapicero Alejandro García.

Quién es Facundo Arce

El concejal tupungatino es oriundo de Santa Rosa y desde joven se afincó en la Capital de la Nuez, donde logró popularidad en el ámbito de la radiofonía local, siendo uno de los locutores que actualmente tienen mayor llegada a la gente. Tal es el caso que, después de pasar por varias emisoras del departamento, logró tener la radio propia a la que bautizó como Cadena Corazón Popular.

Además, es una especie de "influencer" político que en varios lives de Facebook ha realizado denuncias contra la actual gestión de Gustavo Soto, como en la que acusó al gobierno local por sobreprecios en las obras de los baños del camping municipal. En Tupungato, aun hoy, muchos recuerdan el día en que fue detenido por la policía y transmitió en vivo el suceso que tuvo en vilo a una buena parte de sus seguidores en la red social.

Antes de llegar a ser concejal, Arce fue un férreo militante de Cristina Fernández de Kirchner e integró el equipo del exintendente peronista Joaquín Rodríguez, ocupando un lugar en el equipo de prensa de aquel entonces. Además, era una de las fijas en las locuciones de los eventos que realizaba la comuna como la Fiesta de la Vendimia o el Aniversario de Tupungato.

Después fue pululando políticamente hasta llegar al Partido Federal, espacio que lo llevó como primer candidato a concejal en las legislativas de medio término de hace dos años, mientras Argentina se encontraba en plena pandemia por covid 19.

Una llegada al HCD algo accidentada

Pero la llegada al HCD tupungatino no fue con bombos y platillos para el locutor y periodista, ya que estuvo a punto de no asumir debido a que, en el mes de marzo de 2022, fue imputado por lesiones culposas tras un accidente que provocó en Ruta 40, donde una familia resultó herida. Tras varias idas y vueltas, y luego del pedido del oficialismo para que no asuma, Arce recurrió a la Oficina de Ética Pública y logró que se le tomara juramento, un tiempo después que al resto de los flamantes concejales, como edil de Tupungato.

“Acá hay un golpe a la institucionalidad, a mí me votaron casi 3.000 tupungatinos. Hace más de 20 años que no hay una tercera fuerza y hoy porque llega alguien a investigar se come la primera cachetada”, comentaba en una entrevista con MDZ.

Dos semanas después de asumir, volvió a estar involucrado en un siniestro vial cuando, con una camioneta Amarok, chocó contra un Renault Clio en una de las arterias más transitadas del departamento.

El tiempo pasó y Facundo Arce siguió con su carrera política. Sin ir más lejos, hoy es uno de los precandidatos para suceder a Gustavo Soto en el sillón comunal, pero lo que llama la atención es que no lo hará por el partido que lo llevó al "éxito", sino que lo intentará siendo una de las tres opciones de La Unión Mendocina.

De ser militante K a ser el "hombre" de Milei en Tupungato

Si hay algo que caracteriza a Facundo Arce es la manera que tiene de desenvolverse, algo que aprovechó para llegar hasta uno de los personajes del momento en lo que refiere a política nacional. No hace mucho tiempo, y ya habiendo asumido como concejal, logró sacarse una foto con el diputado y precandidato presidencial Javier Milei, instantánea que utilizó hasta el hartazgo en la previa de la campaña.

Así las cosas, al momento de juntar las firmas para poder alcanzar los avales para presentarse como precandidato, Arce metía dentro de su "speach" a Javier Milei y así, aprovechando el crecimiento en la imagen del libertario, conquistar a los vecinos para alcanzar las 2000 rubricas que exige la Cámara Nacional Electoral para la provincia de Mendoza.

Una vez logrado el número, Arce puso un cartel gigante en Tupungato que lo vinculaba directamente con el economista, aunque días después tuvo que mandarlo a tapar luego de que desde La Libertad Avanza comunicaron que no apoyarían a ninguna candidatura distrital ya que, según el boletín de ese momento, "los esfuerzos y los recursos" solo estarían destinados a la pelea grande, osea a la carrera de Javier Milei por ocupar el Sillón de Rivadavia.