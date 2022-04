La insólita razón por la que está en vilo la jura de un concejal

Este jueves se llevará adelante una sesión especial en el Concejo Deliberante de Tupungato en la que jurarán los concejales electos en los comicios de 2021. Sin embargo, el juramento de uno de estos ediles está en vilo a la espera de un dictamen de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza por dos denuncias penales en su contra.

El protagonista de esta insólita situación es Facundo Arce, concejal electo por el Partido Federal, que llevaba como candidato a diputado nacional en las últimas elecciones al dirigente rural Carlos Iannizzotto. Según señala, desde el cuerpo legislativo le están impidiendo asumir y denuncia que existe una motivación política detrás.

Este miércoles el Concejo Deliberante de la comuna aprobó una resolución a través de la cual se aprobaron los diplomas de cuatro concejales electos el 14 de noviembre de 2021. Se trata de tres de Cambia Mendoza y uno del Frente de Todos.

No obstante, elevó la documentación de Arce a la Oficina de Ética Pública para que “se expida si está en condiciones de jurar como concejal de Tupungato, conforme a la legislación vigente y las pruebas remitidas”.

Esas pruebas a las que hace referencia fueron recabadas por la Comisión Especial de Poderes del Concejo que tiene como finalidad determinar las condiciones de elegibildiad de los nuevos ediles. Se trata de dos denuncias penales en contra del dirigente del Partido Federal. Una es una presentación de una funcionaria de la Intendencia que lo acusó del delito de “Violación de Domicilio” por ingresar al camping municipal, mientras que la otra causa es por “lesiones culposas leves” por un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado.

A raíz de esto, la jura del edil se encuentra en vilo, ya que desde el Concejo advierten que este jueves solo prestarán juramento los cuatro concejales autorizados para hacerlo y la restante podría tener lugar la semana que viene, si hay dictamen de la Oficina de Ética Pública.

En diálogo con MDZ, Arce denunció que “acá hay un golpe a la institucionalidad, a mí me votaron casi 3.000 tupungatinos. Hace más de 20 años que no hay una tercera fuerza y hoy porque llega alguien a investigar se come la primera cachetada”.

Remarcó que por cuestiones políticas se le está impidiendo asumir por las investigaciones y denuncias que viene realizando sobre las obras públicas en el departamento conducido por el radical Gustavo Soto.

“Fuimos a visitar las obras de unos baños en el camping municipal, me anuncié como concejal electo, entré, di una vuelta, miré la obra y me fui. Hay una refacción de dos baños en el camping municipal que se están gastando $15.380.000. Eso más otras cosas que han salido antes le costó el puesto al director de Obras de la Municipalidad, Marcelo Elizondo. La directora de Turismo me denuncia el lunes por violación de domicilio porque entré al camping municipal”, explicó el edil sobre una de las causas en su contra.

Por otro lado, aclaró que “hace un mes y medio yo tuve un accidente por lo cual estoy imputado por lesiones leves culposas”.

No obstante, señaló que no tiene condenas ni procesamientos por ningunos de estos casos y resaltó que “mi certificado de buena conducta sale impecable”.

“Yo mañana me voy a presentar con un escribano y un abogado para que nos digan que no voy a poder asumir hasta que Ética Públia no se expida. Y si Ética Pública demora 20 meses tendré que asumir en 20 meses. Desde la Junta Electoral me dieron el diploma y me dijeron que ya podía asumir. O sea, que me deja asumir la Junta Electoral pero me lo está impidiendo un concejal de Tupungato”, manifestó Arce, quien resaltó que es inocente hasta que se demuestre lo contrario en ambas casusas.

Por su parte, este diario también se contactó con el Concejo Deliberante de Tupungato, desde donde resaltaron que Arce no ha hecho ninguna denuncia formal sobre las que habla.

Explicaron que la Comisión Especial de Poderes está conformada por tres concejales del oficialismo y dos de la oposición y solicitó como requisitos a cada concejal electo el DNI, el diploma, el certificado de antecedentes penales para dar cumplimiento a lo estipulado por las leyes de Ficha Limpia y Ética Pública. Fijó un plazo para la presentación de la documentación que era el lunes a las 10 de la mañana y ese día la enviaron todos los concejales pero Arce presentó un certificado de antecedentes penales con fecha anterior a la constitución de la comisión, que luego fue subsanado.

“La comisión no le rechaza la jura ni le impide jurar, pero al tomar conocimiento de dos delitos de los que se acusa al concejal electo ponemos esta situación a consideración de un organismo especializado para que nos recomiende cómo debemos actuar”, advirtió una fuente del cuerpo.

Hicieron hincapié en que no se trata de una determinación del oficialismo sino que la resolución fue aprobada por unanimidad del cuerpo.

“Queremos cumplir con todos los recaudos para garantizar la transparencia y la idoneidad de los concejales. La Ley de Ética de Pública establece la posibilidad de solicitar informes para esclarecer situaciones que conduzcan a la transparencia de los actos de gobierno”, manifestaron.