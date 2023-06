Tupungato: en medio de una protesta municipal, un precandidato a intendente llegó con chorizos para todos

La campaña en Tupungato está que arde. El total de los 16 (sí, 16) precandidatos para pugnar las PASO en el ítem de intendente se encuentran en plena campaña electoral y hacen hasta lo imposible por captar la atención de los votantes del departamento valletano. Caminan las calles, golpean puertas, entregan panfletos y charlan con los vecinos. Así sucede el día a día en la comuna que hoy es comandada por el radical Gustavo Soto.

Eso no sería lo llamativo. Hasta ahí es una campaña común y corriente, aunque con la particularidad de que en esta ocasión, los "equipos" de campaña militan la flamante Boleta Única. Lo llamativo es lo que hacen algunos por alcanzar el respaldo que necesitan para sortear las Primarias y llegar a las generales del 3 de septiembre, donde se conocerá al sucesor del actual intendente, quien no puede ir por la re-reelección.

Este viernes se dio un hecho particular en el departamento. En medio de una protesta sindical (apoyada por ATE) en el corralón de Servicios Públicos, uno de los 16 precandidatos se hizo presente para "apoyar" la protesta y escuchar a los trabajadores que, con justa razón, reclaman por aumento de sueldo.

El político en cuestión es actual concejal y confeso opositor de Gustavo Soto, quien cada vez que puede sale al cruce del intendente y le "pega" por todos lados, sobre todo en las redes sociales donde suele realizar vivos de Facebook "denunciando" a la gestión actual de Tupungato.

Facundo Arce es uno de los 16 precandidatos a la intendencia de Tupungato.

En esta oportunidad, Facundo Arce, que ha sido férreo militante de CFK, llegó al HCD por el Partido Federal y ahora se autoproclama hombre de Javier Milei en Tupungato, es aspirante a la intendencia por La Unión Mendocina (Lista 504 B) y fue el único opositor en estar en el edificio de calle Almirante Brown aprovechando la efervescensia del momento. En horas del mediodía, el "periodista", devenido en político, fue hasta una carnicería, hizo una compra y volvió a la escena con chorizos para hacer una choriceada para todos los presentes.

No obstante eso, el conflicto sigue en curso. Los trabajadores municipales reclaman un aumento de sueldo y la eliminación de un bono que, según ATE, es en negro. Por esta razón, algunos servicios municipales se vieron resentidos durante toda la jornada.

"Estamos acá, con una retención de servicios, porque el señor intendente de Tupungato, Gustavo Soto, no ha confirmado una apertura de paritarias, luego de tantas notas que presentamos solicitándola, y largó un bono por decreto de $54.000, a pagar en 6 meses. Vinimos con la idea de bajar una propuesta seria, que según ellos era muy buena, pero los mismos compañeros dijeron que no, porque los trabajadores municipales quieren un aumento salarial en blanco, ya que no les sirve un bono en negro”, aseguró Mónica Mariano, secretaria de organización de la seccional ATE San Carlos / Tupungato.

A su vez, desde la oposición acusaron al director de Servicios de la comuna y uno de los tres precandidatos a intendente del oficialismo, Gustavo Aguilera, de estar, durante la tarde de este viernes, con actividades de campaña mientras seguía en conflicto en el sector municipal ubicado en calle Almirante Brown.