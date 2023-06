Los motivos del fracaso al cobrar peaje en una ruta turística clave para Mendoza

Cuando en 2019 se inauguró el túnel que unía el Cacheuta con Potrerillos, la idea de que la provincia pudiese recuperar parte de lo invertido en la obra a través del cobro de un peaje fue algo "novedoso" para Mendoza. Es que, las rutas provinciales no cuentan con este tipo de mecanismo a diferencia de las nacionales o lo que ocurre en otras provincias, como San Luis. Era una época en la que el lema "la revolución de los sencillo" signaba la gestión y se ponía énfasis en lograr un "Estado eficiente". Pero el sistema de peaje estuvo lejos de considerarse eficiente; fracasó y no pudo replicarse en otras rutas.

Dos años después se anunció que este cobro iba a comenzar a ser bonificado debido a que la ruta 82 iba a ser intervenida profundamente con obras. Sin embargo, durante el corto periodo que estuvo en funcionamiento el telepeaje sufrió inconvenientes técnicos y no registró las patentes de los vehículos que transitaron por el lugar. Además, el hecho de tratarse de un sistema que no contaba con cabinas, sino que debía ser gestionado a través de una página web por los usuarios provocó que muchos desconocieran la deuda, mientras que el porcentaje de mora parece ser un secreto guardado bajo cuatro llaves.



MDZ apeló a la Ley 9.070 de Acceso a la Información Pública de Mendoza para obtener datos acerca de los contribuyentes que habían cumplido con su obligación pago durante el periodo de enero del 2019 (momento en el que se puso en marcha el sistema) y abril del 2021 (cuando el Gobierno decidió bonificar el costo del peaje). Pero lo único que se obtuvo fue la cantidad de vehículos que transitaron por el lugar. Es decir, no se sabe cuántas personas realmente pagaron.

El túnel une la ruta 82 con el camino del perilago, traza que se construyó casi en paralelo al llenado del dique y que durante más de una década "topó" con la montaña. Ambas obras fueron financiadas por el BID, pero en distintas épocas. El primer intento de construcción del túnel se derrumbó. Y la obra tardó en realizarse. Ahora funciona como uno de los recorridos turísticos más importantes de la Provincia, aunque con algunas advertencias: el camino del perilago ya tiene algunas marcas por la falta de mantenimiento.

En base a los datos proporcionados se pudo conocer que, de ese periodo de poco más de dos años, el sistema de telepeaje no funcionó durante al menos siete meses. Desde el Ministerio de Hacienda indicaron que “a partir de agosto de 2020 se registraron problemas en la red por lo que la base de datos presenta errores en algunos períodos de ese año y principios de 2021”.

Lo más curioso es que si bien se trata de una obra pública en la que se buscaba recaudar, era necesario la presencia de los bomberos para poder "salvar" la información. “Se aclara que normalmente se accede de manera remota al servidor. Sin embargo, cuando no se encuentran datos de algún período se hace necesario ir a ver presencialmente el servidor que aloja la base de datos. El servidor está ubicado en el túnel Cacheuta, dentro de un gabinete a 6 metros de altura, conformado por una UPS, el disco donde se alojan los datos. Las cámaras que transmiten dicha información están a la entrada y salida del túnel. Para acceder al servidor de manera manual se requiere solicitar la presencia de Bomberos”, explicaron desde Hacienda.



Según el Ministerio, esta situación se debió a que durante ese periodo ya se había establecido la pandemia de coronavirus. “Lamentablemente el período de aislamiento impuesto por la pandemia impidió el normal desenvolvimiento de las tareas de mantenimiento del sistema y, si bien durante ese tiempo el servidor estuvo encendido, por error de la red no se habrían transmitido datos al disco, razón por la cual no están almacenados los datos correspondientes al período noviembre de 2020 a enero de 2021”, detallaron.

Peajes en Mendoza: un tema recurrente

En un contexto de campaña electoral, la discusión de los peajes en las rutas mendocinas se volvió a poner sobre la mesa. Fue el precandidato a gobernador Alfredo Cornejo quien se refirió al tema el pasado marzo durante un acto en San Rafael. El actual legislador comentó: “Cuando los mendocinos van a Chile no se quejan cuando tienen que pagar peaje en las rutas”.

La razón por la cual se desempolvó este tema fue la inversión en infraestructura vial y la falta de retorno para poder realizarle mantenimiento a las rutas. Alfredo Cornejo y funcionarios inaugurando la esperada obra

Fue el mismo Cornejo quien en 2017 había propuesto en la ley impositiva que se facultara a la provincia para licitar rutas con peajes. Una de ellas era la Ruta 82 que une Cacheuta con Potrerillos. La entonces coordinadora regional de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Patricia Gutiérrez, aseguró a MDZ que estaba la posibilidad de ampliarse esta medida a otros caminos, como la doble vía San Juan – Mendoza. En esa época la idea de hacer rutas a través del sistema de Participación Público Privado crecía como forma de hacer autopistas con peaje.



Sin embargo, el artículo 80 del Presupuesto para 2018 se limitó al camino de montaña: “Establézcase por cada vehículo de los comprendidos en el primer párrafo del artículo 252 del Código Fiscal, incluyendo los que no estén radicados en la Provincia, una tasa por el uso del túnel vial emplazado sobre la ruta Provincial Nº 82 que comunica la Villa Cacheuta con Potrerillos, con destino al recupero parcial de los costos de su construcción, ampliación, modificación, mejoramiento y mantenimiento”.



El túnel que finalmente unió Cacheuta con Potrerillos luego de años de aislamiento se logró inaugurar en marzo del 2018, luego de que esta obra estuviese en papeles -y hasta en obras- durante más de 15 años. En el momento de la apertura del tan esperado túnel se habló de poner en marcha un peaje en un plazo de seis meses. Se iba a tratar del primer peaje con el que iba a contar Mendoza sobre una ruta local provincial. Pero esta no era la única novedad, sino que el cobro se realizaría a través de un sistema de telemedición, que finalmente fracasó. Lisandro Nieri era ministro Gobierno, Trabajo y Justicia en esa época y detallaba que la posibilidad de recaudar a través de este peaje iba a permitirle a la provincia “financiar un plan de obra pública mucho más ambicioso”.

Una idea que quedó trunca

A pesar de lo planeado, la puesta en marcha del peaje se hizo recién en enero del 2019 y se pudo saber que, por el nuevo camino, se habían trasladado más de 40 mil autos solo en enero. Fuentes oficiales evitaban hablar de cifras y porcentaje de mora, pero advertían que muchos mendocinos desconocían cómo debía abonarse el peaje y no ingresaban a la web.

Otra de las alertas que se informaban era que, pasado los 60 días, la deuda comenzaba a sumar intereses, los cuales podrían verse reflejados en el próximo boleto automotor. “En caso de mora, ATM (Administración Tributaria Mendoza) podrá incluir los montos adeudados por la presente tasa (incluso sus intereses y la multa que hubiera correspondido) en el boleto de pago del impuesto automotor que concierna al rodado cuyo paso por el túnel hubiere sido registrado”, señalaba la web.

Los meses siguieron transcurriendo y, en marzo del 2020, la pandemia de coronavirus irrumpió en la realidad provocando, entre otras tantas cosas, que el tránsito por la ruta 82 se disminuyera notablemente. Por ejemplo, en abril de ese año, solo poco más 1.600 vehículos cruzaron el túnel.

Oficialmente, lo próximo que se supo del peaje fue que, en abril del 2021, se iba a comenzar a bonificar su costo. El argumento que se dio a conocer a través del decreto 343° era que la ruta 82 iba a mantenerse en obras y estas iban a complicar el tránsito por la misma lo cual iba en contraposición a la idea primigenia de ser una alternativa ágil para llegar a alta montaña.

“La Dirección Provincial de Vialidad ha adjudicado la obra sobre el Tramo II del Proyecto de Mejora del Corredor de la ruta Provincial Nº 82 – Cacheuta. El mencionado Organismo tiene previsto licitar los Tramos III a VI del mencionado corredor en el último trimestre del presente año. Que de acuerdo con lo informado por el citado Organismo, la ejecución de la obra afectará la fluidez del tránsito vehicular de usuarios del túnel vial, dado que gran parte de ellos provienen de la traza a ser intervenida, con la potencialidad de generar congestionamiento y demoras de vehículos que circulen desde la ciudad y alrededores por el oeste hacia la zona de Cacheuta Potrerillos y viceversa”, reza el decreto que lleva la firma de Rodolfo Suarez y Lisandro Nieri, quien en ese momento era ministro de Hacienda.

Cronología de las obras que impiden el cobro

A pesar de lo establecido en el decreto del 2021, lo cierto es que la tercera etapa del plan de mejoras en la ruta 82 el llamado a licitación recién se hizo en marzo del 2023 y los sobres se abrirán el próximo 16 de junio. Las tareas abarcarán el tramo comprendido entre la rotonda Gobernador Ortiz, en Vistalba, y los caracoles del túnel Cacheuta-Potrerillos. Mientras que el plazo de ejecución se previó en 24 meses.

En tanto, la segunda etapa continúa en construcción e implica la construcción de una doble vía desde la rotonda de Chacras de Coria y el empalme con el Corredor del Oeste hasta la rotonda de Gobernador Ortiz, en Vistalba.

En cuanto al resto de las etapas, de la cuarta a la sexta, los detalles y plazos son pocos. Ante estos datos, a ciencia cierta lo que se puede deducir es que, al menos en los próximos dos años, el peaje del túnel de Cacheuta-Potrerillos no se reestablecerá.