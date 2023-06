La rosca de los vices obsesiona a la dirigencia de Juntos por el Cambio

A medida que se acerca la fecha del cierre de listas, aumenta la ansiedad entre los dirigentes enrolados en ambos bandos de la interna presidencial en Juntos por el Cambio. En los dos campamentos trasciende un cúmulo de versiones y operaciones. La rosca en estado puro porque se trata de una movida transversal entre referentes del PRO y radicales que apoyan a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y también miran y operan indecisos y algunos extrapartidarios, como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

“Las encuestas siguen mostrando un escenario de tres tercios y de acá al 24 de junio puede pasar cualquier cosa”, se queja ante MDZ un dirigente del PRO bonaerense. Es que se percibe un clima de gestiones y operaciones cruzadas que en muchos casos llevan a la confusión. “Esto se define por encuestas y también por descarte, el que se distrae se puede quedar sin nada”, analiza en forma risueña un diputado de la UCR que aún no tiene claro con qué candidato presidencial va a terminar cerrando. Cada vez queda más en evidencia que el espacio amarillo pone los postulantes a la sucesión de Alberto Fernández y al radicalismo le queda elegir a los compañeros de fórmula.

Hasta el momento, en el entorno de Rodríguez Larreta analizan algunas alternativas, pero aún no hay nada definido. El jefe de Gobierno porteño sabe que se trata de una decisión trascendental para su futuro electoral y quiere manejarse con prudencia. En las últimas horas comenzaron a circular fuertes versiones sobre la incorporación de Schiaretti al espacio larretista. Concretamente, fuentes radicales y del PRO revelan que el gobernador de Córdoba podría integrar el binomio presidencial con el mandatario de CABA. “La fórmula de Horacio con el Gringo puede ser disruptiva y cambiar abruptamente el escenario”, dice un dirigente de la UCR. “Puede sumar mucho y también restar, pero nos asegura un triunfo rotundo en Córdoba como para ganarle la PASO a Patricia”, agrega un integrante del equipo de campaña de Larreta.

La idea es más audaz de lo que parece porque se especula con la incorporación del peronismo cordobés a la principal coalición opositora y cambiarle el nombre, ya que las encuestas indican que la marca está devaluada, según confían fuentes del larretismo. Pero la cuestión no parece tan sencilla porque semejante movida necesita la aprobación de la conducción de los partidos que integran JxC. Fuentes del PRO consideran que Patricia Bullrich y Mauricio Macri no aceptarían esa propuesta porque “es absolutamente funcional a Horacio y al Gringo lo queremos compitiendo por afuera”. En la relación de fuerzas de la coalición, se puede afirmar que avalarían esa idea el sector del radicalismo que responde a Gerardo Morales y a Martín Lousteau y Elisa Carrió. Pero el Grupo Malbec de la UCR y el bullrichismo se opondrían.

“Con esa jugada explota JxC en Córdoba. Imaginate a Luis Juez que se desayune el 24 que el Gringo va de vice de Horacio y al otro día son las elecciones a gobernador, se pudre todo”, explica un dirigente del radicalismo de esa provincia. Obviamente que desde el entorno de Schiaretti dejan correr esta especulación porque consideran que le levanta el precio. “Juan necesita mantenerse en el candelero para ayudarlo a Martín Llaryora a ganar las elecciones”, agrega un miembro del cordobecismo.

Más allá de estas especulaciones, lo concreto es que fuentes calificadas del entorno del jefe de Gobierno porteño consideran que no es viable la jugada de Schiaretti vice y que, por ahora, el candidato más firme para acompañarlo en la fórmula sigue siendo Morales. “Gerardo se muere de ganas, no es fácil decirle que no y tampoco tenemos muchas alternativas”, precisa un vocero. Tampoco habría que descartar como Plan B a Miguel Ángel Pichetto, con quien se fotografiará Larreta la semana próxima. Toda una paradoja que el excandidato a vice de Macri termine jugando con Larreta en el peor momento de la relación entre ambos.

Mientas tanto, en el búnker de Bullrich analizan los postulantes que tienen en carpeta del Grupo Malbec. Mendoza tiene un peso específico en romper filas con Morales y acercarse al ala dura del PRO. Dicen que Alfredo Cornejo insiste con el gobernador de esa provincia, Rodolfo Suarez. Pero - aparentemente - este preferiría ir al Senado en lugar de su antecesor. Entonces ahí surge la figura del senador formoseño Luis Naidenoff, gran conocedor de ese cuerpo legislativo.

“Luis es un buen candidato para la fórmula, si bien no tiene mucho nivel de conocimiento, su imagen sería complementaria para Pato”, explica un integrante del equipo de campaña de la exministra de Seguridad. También aparece en las especulaciones el presidente del Comité Provincia de la UCR, Maxi Abad. Una figura en ascenso dentro de la coalición y que aparece con serias chances de saltar de la Legislatura bonaerense al Senado. También suena como candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. El otro anotado es Facundo Manes, quien insiste con mantener su proyecto presidencial con el sello de la UCR. Pero parece que el partido centenario no está dispuesto a sponsorearlo.

Hasta ahora tampoco hay nada definido en la mesa chica de la candidata presidencial. Pero ella generó mucha intriga con sus declaraciones televisivas del jueves cuando precisó que su vice iba ser un radical halcón del interior con experiencia de gestión. Evidentemente, ese sería el identikit de Cornejo, el único que reúne las tres condiciones que pone la presidenta del PRO, en licencia. Pero no parece factible. Tampoco el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Hubo más gestiones para convencerlo, pero sigue sin aceptar el convite. “Gustavo, podés pedir licencia y presentarte con Patricia, si pierden te volvés para Corrientes”, le han dicho en un par de oportunidades.