El Gobierno echó a una estatal que faltó a trabajar 21 veces en dos meses

A través del decreto Nº 1228, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobernador Rodolfo Suarez echó a una empleada estatal por reiteradas inasistencias injustificadas. La agente identificada como Vanesa Yamila López, quien se desempeñaba en la Dirección de Ganadería y había registrado 21 inasistencias injustificadas durante dos meses.

La sanción de cesantía se aplicó luego de concluido el sumario administrativo que se inició a la empleada que poseía un cargo de Clase 03, del Régimen Salarial 05 y que cumplía funciones en la Dirección de Ganadería, dependiente del Ministerio de Economía y Energía.

La investigación comenzó en 2019, en razón de las inasistencias injustificadas durante el mes de octubre de 2017, los días 19, 20,23,24,25,26,27,30 y 31 y durante el mes de diciembre 2017, los días 4, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30.

En tanto, la agente no se presentó ningún día a trabaja entre enero de 2018 y enero de 2021, a la vez que se le había suspendido el sueldo. En este sentido, el decreto señala que “fue debidamente intimada a regresar a su trabajo pero no lo hizo haciendo abandono del servicio, el cual se considerará consumado cuando el agente registrase más de cinco inasistencias continuas sin causa que las justifique, y no retomare sus tareas en el término de dos días a partir de la intimación”.

La conclusión del sumario fue que se imputaron a la agente una serie de hechos por no asistir a su lugar de trabajo ni justificar sus inasistencias de manera clara y precisa, corriéndosele vista para su descargo. Y teniendo en cuenta la gravedad de las infracciones y los antecedentes de la agente, se ha establecido que es razonable aplicar una cesantía, sanción que terminó oficializándose este jueves en el Boletín Oficial.