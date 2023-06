Qué dijo Martín Lousteau sobre la posibilidad de impugnar la candidatura de Jorge Macri

Martín Lousteau se refirió a los pedidos de impugnación realizados por el Partido Obrero-MST y Nito Artaza en rechazo a la candidatura de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires y respondió a la pregunta de si tiene en mente tomar una decisión similar contra el dirigente del PRO. Además, el postulante radical a jefe de Gobierno porteño volvió a diferenciarse del perfil de gobierno del primo de Mauricio Macri para el distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta.

En las últimas 48 horas, el exintendente de Vicente López recibió dos presentaciones en su contra ante el Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia: la primera fue realizada el lunes por la precandidata Vanina Biasi por la lista del Partido Obrero-MST y la segunda por el exlegislador Nito Artaza. Ambos escritos se apoyaron en el argumento de que el representante del PRO no cumple con los cinco años de residencia previa obligatorios para postularse en el distrito.

En ese contexto y en medio de la interna de Juntos por el Cambio, Lousteau fue consultado a la posibilidad de iniciar una demanda similar. "No, nosotros no vamos a impugnar. Prefiero competir, a pesar de que me parezca que lo que hace no es correcto pero siempre prefiero competir", aseguró el economista en declaraciones por La Nación Más.

Al dar detalles por su desacuerdo en cómo Macri se postula, el legislador sostuvo que el ministro de gobierno porteño "forzó la Constitución por todos lados" y remarcó que gran parte de la experiencia política del exintendente se desarrolló en la provincia.

"Si vos naciste en la provincia de Buenos Aires, si fuiste diputado provincial desde el 2005 al 2011 y después fuiste intendente de Vicente Lopez (...) Y renuncias el día que te bajan a tu rival interno, Fernán Quiros. De golpe, está en la Ciudad de Buenos Aires. Es raro", explicó.

Respecto a lo que lo diferencia de Jorge Macri, Lousteau consideró que para él "la Ciudad no es un plan B" y recordó que, tras armar su espacio en 2013, la gestión de Larreta aprobó la mayoría de las "propuestas concretas" que realizó. "A pesar de haber perdido en 2015 por la Jefatura de Gobierno, seguimos trabajando en el mismo lugar. No me busque otro lugar", subrayó.

También señaló que sus equipos de trabajo "conocen y viven" en la Ciudad de Buenos Aires y aprovechó para tirarle otro palito a Jorge Macri.

"No estamos trabajando en otro distintos. No estamos persiguiendo un lugar para nosotros, no es un tema de vocación de poder y conseguir un lugar para ejercerlo. Ganando o perdiendo trabajamos siempre en el mismo lugar. Esa es nuestra vocación", cerró.