Elisa Carrió disparó sin filtro contra la candidatura de Sergio Massa

Elisa Carrió salió a criticar duramente la candidatura a la presidencia de Sergio Massa y aseguró que quienes lo apoyen con su voto en las elecciones, "votarán la entrega del futuro del país". Además, actualizó sus críticas a Mauricio Macri al asegurar que "Juntos por el Cambio se terminaba" ante un eventual acercamiento suyo a las posturas políticas del expresidente.

En medio de la feroz interna desatada ya de forma pública entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, la dirigente y líder de la Coalición Cívica dio una charla en el Instituto Hannah Arendt de Formación Cultural y Política. Bajo el nombre "Estrategia política consolidada" y acompañada del exministro de Economía, Alfonso Prat Gay, Carrió repartió duros cuestionamientos a varios referentes del arco político.

Carrió y Prat Gay juntos durante la charla en el Instituto Arendt

Sobre Sergio Massa, sostuvo que un eventual triunfo del jefe de Hacienda representaría un triunfo de "todos los negocios de la energía". "Creo que el rol que tenemos es poder conducir una estrategia, y una Nación sin estrategia va a la deriva. Si gana Massa, ganan todos los negocios de la energía y los grupos monopólicos atados al Estado. Está claro que el que vota a Massa, vota la entrega al negocio del futuro del país. Pero no vine a hablar mal de otros candidatos", arremetió.

Sin salir del plano económico, la mirada de la dirigente volvió a rechazar un "sobreajuste sobre la clase media" porque sino "estalla la Argentina" y anticipó un oscuro panorama sobre la economía. "Hay un 20% del país que vive a changas. Ahora, cuando la clase media no pueda limpiar la calle la miseria, avanzará otro 20%. Es decir, que si tenemos niveles de indigencia o de pobreza del 40, vamos a estar en un 60% a fín de año o a principios del año que viene", alertó.

En tanto, no se olvidó de Mauricio Macri y remarcó que la Coalición Cívica "tuvo que equilibrar" con las posturas del fundador del PRO en pos de mantener unido a Juntos por el Cambio.

"Si nosotros (Coalición Cívica) no equilibrábamos y yo me asociaba con Mauricio (Macri), se terminaba Juntos por el Cambio, porque el radicalismo rompía, así es simple", sentenció.

Además, hizo referencia al "salto ético impensable" que hizo para aliarse en 2015 con el ex Jefe de Estado para ganar las elecciones y admitió que "fue muy dura" la decisión. "Era el hijo del empresario emblema de los negocios en la Argentina, que era Franco Macri. Para mí fue muy duro. Yo no dormía de noche. Yo no sabía qué es lo que me decía mi conciencia".

Y cerró con una frase que le dijo al referente de Juntos por el Cambio: "Le dije ´Yo no voy a hacer un naipe en tu juego de bris´. Él es un líder inteligente. Quería jugar su partida y arrastrarnos a todos”.