Tope salarial en Salud: avanza el proyecto del Gobierno para exceptuar a los médicos especialistas

Hace meses un fallo de la Corte de Justicia de Mendoza rechazó el planteo de inconstitucionalidad que AMPros presentó contra la Ley de Tope salarial. Se trata de una norma que establece que ningún empleado público puede ganar más que el gobernador de la provincia y el gremio anticipa que si esto finalmente comienza a regir, la provincia podría quedarse sin médicos críticos. Sin embargo, desde el Gobierno indicaron que puede haber excepciones y confirmaron que habrá sólo 23 médicos que sí cobrarán más que el máximo mandatario local, aunque esa excepción tendrá que salir por ley.

Este martes, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, que preside Jorge López (UCR), se reunieron en el Salón de los Diputados del Edificio del Bicentenario en el anexo legislativo. Se acordó y votó en la reunión, el despacho favorable para el expediente que contiene los decretos del Poder Ejecutivo referidos a los topes salariales.

En un primer momento, los legisladores consideraron el expediente enviado por el Poder Ejecutivo por el que se ratifican los Decretos nº 1.006 (19-05-2023) y nº 1.191 (09-06-2023). El primero de ellos, se refiere a exceptuar “de la aplicación de la Ley nº 8.727, a los profesionales que se mencionan en el anexo” del mismo decreto; y en segundo lugar el decreto 1191 en el cual se incorpora en el Anexo del Decreto 1006/23 “a los profesionales que se desempeñan como recurso humano crítico en efectores de salud de la provincia de Mendoza”.

La comisión debatió sobre el tema hoy.

En los considerandos de las iniciativas se indica que la solicitud que se realiza “encuentra su fundamento en la necesidad de asegurar la continuidad de la prestación de servicios” en distintas especialidades, “considerando a sus profesionales recurso humano crítico” y a su vez, “teniendo en cuenta también que (estos profesionales) revisten en cargos con Bloqueo de Título, condición que implica el carácter de exclusividad en la prestación de servicios o con Adicional por Mayor Dedicación Profesional cumpliendo hasta 55 horas semanales, en los efectores sanitarios de la provincia de Mendoza”.

La Ley 8727, es la que establece topes a las remuneraciones de funcionarios, empleados o contratados, que presten servicios en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, abarcando la Administración Pública Central. Las excepciones previstas por estos decretos, incluye a más de veinte de profesionales médicos de distintos centros asistenciales, que según indicó el gobernador son 23 en total.

Desde la comisión se votó unánimemente a favor y se remarcó que los decretos son ratificados en la Legislatura porque plantean excepciones a una Ley provincial (la 8727), por lo tanto hasta que no se haga efectiva la sanción definitiva en la Legislatura, no pueden aplicarse esas excepciones. En las futuras sesiones podría tratarse y obtener la mayoría necesaria para que esas excepciones comiencen a efectuarse, aunque aún no tiene una fecha definitiva para su tratamiento según indicaron desde la Casa de las Leyes.