La tajante acusación de la candidata de Milei a otro candidato por censura

Tras su desembarco en la política de la mano de Javier Milei, Marcela Pagano hizo una dura acusación contra Sergio Massa que se relaciona con su despido de Grupo América, en donde se desempeñaba como periodista. "A mí me censuraron", lanzó sin filtro contra la empresa de medios y agregó: "Me pasa esto con la gestión de (Sergio) Massa como ministro de Economía".

Según la versión de la candidata a diputada por La Libertad Avanza, esta presión en su programa "fue más importante a partir de noviembre" del año pasado, cuando el actual precandidato a presidente ya estaba al frente de la cartera económica.

"No me permitían informar que el dólar había subido, no querían y no me dejaban. Solo podía hablar cuando el dólar bajaba", arremetió en declaraciones para LN+. También hizo referencia a supuestas "listas negras" para no invitar a determinados políticos y economistas "críticos" de la gestión actual.

"Era gente que no se la podía invitar. Primero, empezó con cuestiones políticas, Después, ya no podía invitar a economistas kirchneristas porque era críticos de la gestión actual. Ni tampoco a personas que militaran alrededor de Patricia Bullrich", agregó.

Dice Marcela Pagano que en el canal de Massa no la dejaban hablar de la suba del dólar..... pic.twitter.com/oXkLzVkbf7 — Kid Lapicera (@kidlapicera) June 28, 2023

En ese sentido, reflexionó que su formato "se fue desdibujando" con los sucesivos cambios e informando sobre "noticias que ya no eran relevantes".

"Son un montón los que trabajan ahí que piensan que no era correcto el giro que se dio en los últimos 7 meses al canal. Y yo me enfrenté, porque el trato obsceno llegaba al punto que me dijeran ´preguntá solo vos´", haciendo referencia que la censura también abarcaba a otros integrantes de su programa.