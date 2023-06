El dardo de Cristina Fernández de Kirchner que incomodó a Axel Kicillof

Cristina Fernández de Kirchner le envió ayer un sugestivo mensaje a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires que rechazó el pedido del kirchnerismo para ser candidato presidencial de Unión por la Patria. El dardo político de la vicepresidenta contra Axel Kicillof se dio en el discurso en Aeroparque donde destacó la figura de Eduardo "Wado" de Pedro sin mencionar al gobernador: “Sus valores, su convicción, su pertenencia a un proyecto colectivo, que va a donde le sirve al proyecto, independientemente de que le sirva a él es de muy pocos, poquitísimos, diría yo”.

Cristina Fernández de Kirchner contrapuso así la figura de Wado, quien estaba dispuesto a ser precandidato presidencial y terminó ocupando un lugar como candidato a senador nacional por Buenos Aires. En cambio, Axel Kicillof nunca accedió al pedido del kirchnerismo para dejar la gobernación bonaerense y convertirse en candidato presidencial de Unión por la Patria.

“Sus valores, su convicción, su pertenencia a un proyecto colectivo, que va a donde le sirve al proyecto, independientemente de que le sirva a él es de muy pocos, poquitísimos, diría yo” @CFKArgentina sobre Wado



PD: vamos a seguir inaugurando calesitas, le pese a quien le pese! pic.twitter.com/hPYmTlKuN8 — La Remisería de la Rosada (@la_remiseria) June 27, 2023

Durante el acto en aeroparque junto a Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que "era necesario construir una lista de unidad" en el oficialismo, pidió "desdramatizar" los debates partidarios y llamó a "terminar con las operaciones políticas que tanto han envenenado a la militancia". En el primer acto que compartió junto al flamante precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) y ministro de Economía, la Vicepresidenta detalló cómo se sucedieron las negociaciones en el seno del espacio durante la última semana, antes de que finalizara el plazo para presentación de candidaturas, el sábado último.

"Como militante siempre sostuve que era necesario construir una lista de unidad para abordar los problemas de la sociedad", recordó Cristina, quien pidió a la dirigencia que haga "comprensión de contexto" para "mirar a la sociedad y el momento político en el que está".

Cristina Kirchner admitió que el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, era el candidato elegido por el kirchnerismo para el caso de no alcanzar una lista de unidad y tener que competir en las PASO de agosto próximo. Con todo, ironizó, el ministro del Interior "no iba a tener la aprobación", del primer mandatario e insistió: "Si no había formula de unidad, íbamos a las PASO con Wado, que nadie se haga los rulos". "Tenemos una gran responsabilidad con la sociedad, no con estar discutiendo entre nosotros", enfatizó la expresidenta y pidió "terminar con las operaciones políticas que tanto han envenenado a la militancia" y, en cambio, comprender el "contexto" social.

Sin embargo, explicó que las discusiones internas se resolvieron "después de darle dos puestos de diputados" al sector del peronismo alineado con el presidente. UxP oficializó el sábado pasado su fórmula presidencial integrada por Massa y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. El primer precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires será De Pedro, mientras que en Diputados la lista será encabezada por el titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner.