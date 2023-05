¿Se lanza a presidente? Axel Kicillof cerrará un importante acto del kirchnerismo

Axel Kicillof encabezará esta tarde en Ensenada un encuentro del kirchnerismo convocado por la organización social Somos Barrios de Pie, de cara a las elecciones y en un mes definitorio para las candidaturas dentro del Frente de Todos (FdT).

Hasta el momento, Axel Kicillof no anunció públicamente si buscará la reelección en la provincia de Buenos Aires y formalmente sólo convocó a las PASO en el distrito para el 13 de agosto, en coincidencia con las nacionales, pero aún no formalizó el llamado a las elecciones generales en la provincia, a la espera de una definición electoral del kirchnerismo y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Estos actos nos llenan de emoción porque vemos cómo se transforma la vida de las y los bonaerenses cuando tienen garantizado su #DerechoAlHogar ??#DERECHOalFUTURO pic.twitter.com/eR1SH5DFjc — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 3, 2023

No obstante, sus ministros y funcionarios piden abiertamente que el mandatario bonaerense continúe en ese cargo por un mandato más. Por caso, días atrás, el jefe de Asesores, Carlos Bianco, expresó que "Axel tiene que juntar votos en la provincia de Buenos Aires para sostener el proyecto político kirchnerista y eventualmente eso también suma para arriba, es el principal distrito electoral". "Hay muchísima militancia en la provincia de Buenos Aires que está totalmente alineada al proyecto del gobernador Kicillof: Barrios de Pie, Movimiento Evita, CTEP, La Cámpora, La Juan Domingo y casi hay un consenso absoluto", aseveró.

"Kicillof es el mejor candidato que tiene el FdT para marcar una continuidad de las políticas que reconstruyeron un Estado devastado por la gestión de María Eugenia Vidal", agregó el secretario del Consejo de la Economía Popular y coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, en la convocatoria al encuentro. Con el lema "Los barrios estamos con Axel construyendo futuro", el encuentro se realizará desde las 16 en el camping de Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires (Sosba), en la calle Camino Rivadavia 310, en el municipio de Ensenada, y la otra oradora será la diputada nacional Natalia Souto, también integrante de Somos Barrios de Pie.

"Ante el intento de reciclarse de la derecha, que ahora viene con sus viejas recetas neoliberales que nos dicen que nos van a solucionar los problemas que tenemos y que ya sabemos que eso no funcionó y que implicaron el quiebre del país en 2001, apoyamos la continuidad de Axel Kicillof en el gobierno de la provincia", aseveró Souto en la convocatoria.

Y concluyó: "Venimos viviendo con Axel como nuestra provincia viene levantando. No solo no bajó un Peso del presupuesto en Educación y Salud, sino que además se aumentó toda la estructura escolar y de hospitales en la pandemia y también la obra pública. Por eso creemos que es el mejor candidato para apoyarlo en la reelección y seguir teniendo derecho a un futuro mejor".