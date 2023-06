La filosa frase que utilizó Lousteau para diferenciarse de Jorge Macri

Martín Lousteau no tuvo reparos en marcar diferencias con su contrincante para la Jefatura de Gobierno porteña, Jorge Macri, y fue tajante en sus definiciones. El candidato radical aseguró que, a diferencia del referente del PRO, "la Ciudad no es un plan B".

"Para mí, la Ciudad de Buenos Aires no es un plan B. No es que soy legislador por otra provincia, después diputado por otra provincia e intendente en tres mandatos. Y cuando trato de ser gobernador y me dicen que no, cambio de distrito. Nosotros no funcionamos así", arremetió el radical.

Cabe recordar que la candidatura del ex intendente de Vicente López a las elecciones en la Ciudad trajo serios cuestionamientos desde el oficialismo al señalar que no cumplía con los requisitos de residencia mínima en el distrito. La situación cobra aún mayor relevancia a raíz de un nuevo pedido de impugnación para que no pueda competir, presentado en esta oportunidad por el Partido Obrero ante el Tribunal Electoral y la Corte Suprema.

Lousteau continuó señalando que la vocación de su propuesta de gobierno "es de transformación de la Ciudad, no de buscar poder alrededor". Y, pese a reconocer a que el partido fundado por Mauricio Macri "hizo una gran gestión en un montón de áreas", también subrayó que esas acciones se las "debe llevar a otro nivel".

"Hay que dotar a la Ciudad de más alma. Hay muchas transformaciones urbanísticas y me parece que hay una enorme etapa para abordar la transformación de la vida ciudadana y en comunidad. Hay un margen muy grande para hacer cosas", cerró.