Despiadadas críticas de la oposición a Cristina Kirchner y a Sergio Massa tras el acto

Varios dirigentes de la oposición nacional salieron a criticar duramente el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner en el acto por la recuperación del avión Skyvan PA-51, utilizado para los “vuelos de la muerte", en la ex Esma. Tampoco se olvidaron del ministro de Economía, Sergio Massa, quien este martes tuvo su acto de bautismo como precandidato presidencial de Unión por la Patria.

A través de sus redes sociales, referentes de Juntos por el Cambio y del espacio de Javier Milei se expresaron en contra tanto de los dichos de la exjefa de Estado como del funcionario que encabeza el Palacio de Hacienda.

El candidato a vice de Patricia Bullrich, Luis Petri, salió al cruce de la exmandataria, aseguró que "no está ni proscripta ni inhabilitada" para postularse y arremetió subrayando que decidió no participar en las elecciones "porque es invotable".

"Cristina Fernandez no está ni proscripta ni inhabilitada, es invotable por ser la autora intelectual y material de este Gobierno fallido y por eso decidió no participar en las listas. Las cosas por su nombre, proscripta no, condenada y prescripta electoralmente si", aseguró en su cuenta de Twitter.

"Sergio Massa no es ni la renovación política, ni el fin del kirchnerismo. Este 13 de agosto tengamos memoria. Cristina (Kirchner), (Sergio) Massa y Alberto (Fernandez) SON LO MISMO", expresó por su parte el candidato a jefe de Gobierno porteño, Roberto García Moritán.

Asimismo, el diputado nacional Martín Tetaz apeló a la ironía y, utilizando un graph de un canal que decía "Ahora: CFK en el primer acto de campaña de Massa", sugirió que "no quedaba claro quién es la candidata" del oficialismo.

En tanto, la diputada nacional Paula Oliveto cuestionó el "armado de un acto electoral" en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande de la última dictadura militar. "Es banalizar la dictadura y que no te importe el dolor ajeno. Se apropian de la historia adaptándola al esquema de poder e impunidad de un grupo de corruptos facinerosos. Dan vergüenza", afirmó la legisladora.

Y agregó: "Hoy se les cayó la careta. CFK hablando de la interna y Massa riéndose cual apostador de segunda. Y de fondo el avión de los "vuelos de la muerte". ¿Se puede caer más bajo? En la oposición debemos entender que estos tipos son peligrosos y que las peleas entre nosotros los ayudan".

Más duro fue el posteo del diputado nacional Fernando Iglesias: eligió responder a una declaración de Cristina Kirchner durante el acto, quien se quejó de que "haya gente en nuestro país que todavía niega lo que ha pasado". Rápidamente, Iglesias arremetió con la foto de una portada de Clarín informando sobre el asesinato del dirigente sindical José Ignacio Rucci, durante la última presidencia de Juan Domingo Perón.

Por último, el aspirante a Jefe de Gobierno por el espacio de Javier Milei, Ramiro Marra, remarcó que tanto Massa como CFK representan "lo mismo",

"Mientras Alberto Fernández está en Brasil pidiéndole plata a Lula, CFK está con Massa en su primer presentación como candidato a presidente. No sean inocentes de creer que el Kirchnerismo desapareció, Sergio Massa y CFK son lo mismo en política", concluyó.