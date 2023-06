La denuncia penal que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, a Alberto Fernández y a diputados de izquierda

Tras el revuelo en la provincia de Jujuy, el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert denunció penalmente a integrantes del Gobierno nacional y a dirigentes de izquierda por promover el delito de sedición en torno a las agresiones presentadas. Se trata del aliento a los sediciosos a seguir cometiendo los actos de vandalismo que se vieron por los medios de comunicación. La denuncia fue radicada en la Justicia Federal.

La misma se referencia en contra al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de seguridad Aníbal Fernández, el ministro del interior Eduardo "Wado" de Pedro, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti y los diputados nacionales Myriam Bregman, Nicolás Del Caño y Romina del Plá.

En las próximas horas, se presentarán una serie de proyectos de resolución para que el Congreso de la Nación expulse a los diputados de Bregman, Del Caño y Del Plá por promover la sedición en Jujuy.

“Acá hay que dejar bien en claro algo: son igual de delincuentes los que apoyan la sedición (los diputados de izquierda) como los que no hicieron nada para frenarla (el gobierno nacional). O estas del lado de la democracia o sos un golpista. No hay medias tintas. Por eso presenté una denuncia penal contra todos estos delincuentes que pretenden ir contra la Constitución Nacional y las leyes de la Nación”, proclama el diputado liberal.

¿Ve Morales por qué no hay que mentir? No es La Cámpora, ni el kirchnerismo, ni la Vicepresidenta, ni el Presidente… Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, la que se acaba de… pic.twitter.com/1divMMnHl0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 20, 2023

Espert denuncia que los legisladores de izquierda viajaron a Jujuy para apoyar y promover la marcha violenta contra las autoridades constituidas de la provincia y señala el art. 235 del Código Penal que establece que “los funcionarios públicos que hubieren promovido o ejecutado alguno de los delitos previstos en este Título, sufrirán además inhabilitación especial por un tiempo doble del de la condena...”

"Por su parte, el presidente de la Nación Alberto Fernández, la vicepresidente de la Nacional y Presidente del Senado de la Nación Cristina Fernández, el ministro de seguridad Aníbal Fernández, el ministro del interior Wado de Pedro y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti también la promovieron mediante sus redes sociales y con sendos comunicados", destaca el economista liberal.

"Promovieron y alentaron a los sediciosos a seguir cometiendo los actos de vandalismo que se vieron por los medios de comunicación. La reglas de juego en nuestro sistema constitucional no admiten beneficio de inventario, no se puede respetar solo las que nos convienen y rechazar las que no nos convienen, las normas son un todo que deben respetarse por todos y más aún por los ciudadanos a los que temporalmente les toca asumir funciones públicas de gobierno, resulta inadmisible que funcionarios públicos no rechacen actos de violencia antidemocrática y anti republicana como los que se ven en la provincia de Jujuy", sentencia.