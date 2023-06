Pampita se sumó a la campaña de Roberto García Moritán

La modelo Carolina Ardohain, más conocida com Pampita, acompañó al legislador de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán, su marido, en su campaña para la jefatura de Gobierno porteño. El partido cerró las filas para la interna del domingo. El economista no tiene competencia debido a la decisión que terminó por hacer que el diputado nacional Ricardo López Murphy compita por afuera.

Desde que se casaron en 2019, la modelo y el diputado porteño no cruzaron muchos eventos políticos con su matrimonio. Ayer, ella se acercó a la Sociedad Científica Argentina para presenciar el acto de cierre de campaña y escuchar a su marido abrir el discurso diciendo que “trabajamos mucho para llegar a esta jornada, con valentía y vocación”.

El jefe de campaña de Moritán, Yamil Santoro, señaló que el partido es el futuro y destacó a la juventud que lo encabeza. "Gente joven, motivada, con muchas habilidades distintas; todos cuidando el valor de nuestras instituciones y compitiendo para ser parte de la reconstrucción que nuestro país necesita", expresó.

"Este mismo entusiasmo es lo que nos va a llevar el domingo a tener una interna ejemplar, movilizando a nuestros afiliados y defendiendo las ideas liberales. Y a partir del lunes, a hacer la mejor campaña para que Roberto sea Jefe de Gobierno", finalizó.

El legislador porteño de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán.

Moritán agregó: "Trabajamos mucho para llegar a esta jornada, pero sobre todo, todos fuimos muy valientes para decir que no a un estilo de política que ya no nos representa. Los porteños y los argentinos necesitan otro tipo de liderazgos, y este no es un partido de afiliados, es un partido de líderes”.

“Vamos a demostrar que haciendo las cosas con vocación vamos a resolver los problemas. A nosotros nos importan los jubilados, los comerciantes, al vecino, lo que les pasa a los que no son representados por nadie y están abandonados. Lo vamos a demostrar en cada paso que damos. Algo sobra compromiso, dedicación y vocación”, sentenció.