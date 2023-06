La irónica respuesta de Victoria Tolosa Paz a Cristina Fernández de Kirchner

Victoria Tolosa Paz le respondió casi en tiempo real a Cristina Fernández de Kirchner con un posteo en su cuenta de Twitter. En plena interna de Unión por la Patria, la vicepresidenta había asegurado en el acto en Río Gallegos que Alicia Kirchner había sido la mejor Ministra de Desarrollo Social del país. Y Tolosa Paz no demoró en dedicarle una irónica respuesta a la vicepresidenta.

"Sin duda alguna, Alicia Kirchner fue la mejor Ministra de Desarrollo Social que tuvo nuestro país. Me tocó recibirla en 2003 en el despacho cuando asumió, vi la transformación y al llegar como Ministra casi 20 años después, su impronta y su legado están presentes en cada política pública y en cada trabajador y trabajadora de este Ministerio", fue la respuesta de Victoria Tolosa Paz publicada en su cuenta de Twitter.

Me tocó recibirla en 2003 en el despacho cuando asumió, vi la transformación y al llegar como Ministra casi 20 años después, su impronta y su legado están presentes en cada… pic.twitter.com/4Lq5Q7BZpb — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) June 15, 2023

Ayer Cristina Fernández de Kirchner lanzó críticas al sector del presidente Alberto Fernández y al precandidato Daniel Scioli, aliado de Tolosa Paz en la interna de Unión por la Patria. En un mensaje que comenzó a las 18:48 y se extendió por media hora, la titular del Senado se refirió al nuevo nombre del frente electoral y expresó que busca mostrar que se necesita "tener una postura única, nacional y patriótica, frente a los que no exigen programas de ajuste".

Además, apuntó a quienes desde "propio espacio político amenazan con ir al partido judicial", luego de la extrema tensión en el cierre de alianzas con el sector de Daniel Scioli. Y cuestionó: "Digo, todo lo que nos ha pasado, y acá me permito un poquito de personalismo, que me ha pasado, y no hablo de causas de condena, hablo de intento de asesinato y de impunidad para los que planificaron, sin embargo, alguno ponen empeño (para ir a la Justicia)".

Además, deslizó críticas al presidente y a su entorno en medio del armado y dijo que "cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible".