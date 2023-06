Suba salarial a los estatales: qué aceptarán los gremios

Cuando sean las 9 de este jueves 15 de junio, el Gobierno y los gremios estatales arrancarán una nueva discusión salarial. El gobernador Rodolfo Suarez convocó hace un mes a los sindicatos para esta fecha para actualizar los porcentajes otorgados hasta octubre, en abril pasado. Los gremios esperan, en general, que las subas de los montos sean significativas y además que no se otorguen bonos en negro. Pero habrá pedidos particulares:el SUTE, que es el sindicato que nuclea a los docentes de la provincia, apuntará a que se respete el piso salarial fijado por la Nación pero además, que haya una reestructuración de la escala salarial y una actualización significativa a los niveles jerárquicos. ATE, por su parte, quiere subas de los porcentajes mensuales y aguarda al 15 de agosto- que ya fijó fecha de paritarias- para mejorar los adicionales. Judiciales, que viene de jornadas de paro y asambleas porque recibió un decreto, seguirá con sus pedidos de subas que acompañen la inflación e insistirán con que en el 2020 no hubo subas y el Ejecutivo debe responder al respecto. Ampros reclamará por la situación de "fugas de profesionales" hacia otras provincias, que viene denunciando.

Los primeros en sentarse en las mesas de la Subsecretaría de Trabajo serán los representantes del SUTE que lo harán a las 9. Como anticipó MDZ, el SUTE reclamará que el Gobierno provincial además de garantizar el piso salarial docente de 165.000 pesos que obligó la Nación la semana pasada, recomponga el resto de la escala salarial. La gran discusión será que no sólo el salario inicial esté garantizado sino también- y especialmente- se reestructure el resto de las categorías para evitar que se achate más la escala salarial, es decir que quienes llevan más años trabajando no cobren sueldos similares a quienes recién se inician en la carrera docente. En ese pedido, además, advirtió a este diario Gustavo Correa, secretario gremial del sindicato, "estará incluido el personal jerárquico". Es que debido a que el piso salarial ha aumentado significativamente, las directoras cobran un sueldo similar a las docentes con doble cargo. Este tema es el gran reclamo en el sector que provoca, incluso, que muchos trabajadores de la Educación dejen horas o no tomen suplencias porque no les conviene económicamente sumar más que el mínimo.

A las 11 se sentará ATE, representando al régimen 15 de salud y una hora después el gremio lo hará por Administración Central. Roberto Macho, titular del gremio, dijo a MDZ que: “No vamos a aceptar ningún bono en negro ni adelantamiento de cuotas”. Es decir que el sindicato no está dispuesto a que de los montos ya establecidos en la paritaria de abril se adelanten porcentajes de meses posteriores. A lo que apunta ATE es a una suba de lo establecido mes a mes hasta octubre, de acuerdo a la inflación. Por ejemplo, para julio la suba era del 5% pues, el Gobierno deberá ofrecer un porcentaje mayor mensual. Pero además el gremio tiene fijado para el 15 de agosto una paritaria especial para mejorar los adicionales que son el 60% del sueldo, de acuerdo a lo que expresó Macho. Esa será una gran apuesta del sindicato para este año que además de las reuniones de este jueves, paritará la semana que viene por Ambiente, Vialidad, entre otras reparticiones del Estado.

A las 15 será el turno de Ampros, que representa a los profesionales de la salud. “Vamos a pedir el tema de la actualización según el índice, de acuerdo a la inflación, y lo segundo es la fuga de profesionales, o sea, la crisis sanitaria extrema que está viviendo la provincia”, sostuvieron a MDZ desde el gremio. Ampros viene denunciando que el personal de salud prefiere dejar la provincia para radicarse en otras porque los sueldos son mejores. En tanto que Judiciales tendrá su paritaria el 22. “Queremos recuperar el salario por sobre la inflación y que nos paguen lo que nos adeudan desde el 2020”, afirmó César Llanos, titular de Judiciales. El sindicato no firmó la última paritaria y el Gobierno le otorgó una suba por decreto lo que ocasionó múltiples medidas de fuerza que incluyeron paro de actividades y movilizaciones.En camino a las elecciones generales del 24 de septiembre los sindicatos aseguran que endurecerán las medidas y esperan respuestas del Gobierno teniendo en cuenta la inflación galopante.