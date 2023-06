Matías Almeyda apuesta fuerte con Patricia Bullrich para que bendiga a un candidato en Azul

Después del fallecimiento de su padre por COVID en la ciudad de Azul, el popular exjugador de River Plate Matias Almeyda quedó sumamente decepcionado con la gestión del intendente Hernán Bertellys y decidió jugar fuerte a favor del concejal del PRO, Ramiro Ortiz, como candidato a pelear por el municipio dentro de las filas del bullrichismo. Lo más paradójico es que el alcalde está alineado con Juntos por el Cambio y también quiere ir por la reelección en ese espacio al igual que Ortiz.

“No sé si faltan aparatos o gente”, manifestó Almeyda y recordó que en 2020, cuando sucedió lo de su padre, se presentó en la intendencia “a ver en qué podía ayudar”. “No porque esté a favor o en contra de la política que hace ese gobierno en Azul, no me interesa, pero sí como ciudadano”, explicó. Lo concreto es que él y su familia no recibieron las respuestas que esperaban de los funcionarios municipales. Y encima tuvo un altercado con el gobernador Axel Kicillof porque intentó comprar y financiar vacunas para los habitantes de su ciudad natal.

En medio de esa polémica en plena pandemia Bullrich salió a respaldar al exvolante de la Selección Argentina y paulatinamente se fue generando un vínculo entre ambos. En febrero del año pasado la candidata presidencial visitó Azul y tuvo un encuentro con la madre de Almeyda. En abril viajó a los Estados Unidos y conocidos en común armaron una reunión en Los Ángeles con quien actualmente ejerce la dirección técnica. Rápida de reflejos, Bullrich grabó un video con el exjugador que subió a sus redes sociales. Obviamente, Almeyda no se negó y decidió mostrar su respaldo al proyecto presidencial de la exministra de Seguridad, algo poco habitual en el mundo del fútbol.

Paralelamente fue instalando su candidatura presidencial y, a medida que comenzó la rosca por los cargos electivos, Almeyda entró en escena para respaldar un candidato que enfrente al intendente Bertellys. La fuerte apuesta del “Pelado” encuentra un inconveniente a la hora de los cierres: entre los pedidos que hizo Cristian Ritondo está el jefe comunal en cuestión. Tampoco es sencillo no darle la boleta a un alcalde que se muestra decidido a jugar dentro del bullrichismo.

El candidato de Almeyda es el concejal Ramiro Ortiz, enrolado además con la tropa de Jorge Macri. Fue candidato a intendente en 2015 enfrentando a Bertellys que en ese entonces estaba en el kirchnerismo. Perdió por 300 votos y en 2019, cuando el jefe comunal ya se había pasado a JxC, María Eugenia Vidal y Federico Salvai no lo dejaron competir porque la orden era evitar las PASO en distritos propios.

Pese a que Bullrich viene encabezando las preferencias electorales en Azul y en toda la Séptima Sección Electoral, el larretismo logró fichar a la candidata vecinalista Natalia Colomé, quien fue la revelación en las últimas elecciones del 21 ocupando el segundo lugar con boleta corta. Los sondeos locales indican que Ortiz es más competitivo para la interna con Colomé. El problema de Bertellys no es sólo el enojo de Almeyda, sino además que su gestión tiene más de un 60% de rechazo. La última palabra la tiene Bullrich.