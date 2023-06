El Frente de Todos deja de existir: el oficialismo cambiará de nombre para las elecciones

El Frente de Todos no competirá en las elecciones con esa denominación y uno de las posibles nombres que se baraja muestra la unión entre el kirchnerismo duro y el Frente Renovador. "(El nombre) No va a ser Frente de Todos y todavía no sabemos cuál va a ser", informó el apoderado del PJ Eduardo López Wesselhoefft.

En una entrevista radial, el abogado señaló que "circula uno, Unidad Renovadora, pero no está confirmado". "Se definirá a las 16 o 18. Lo define el grupo que está liderando las negociaciones con los distintos sectores", añadió el dirigente peronista, quien admitió que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, "tiene una gran incidencia" a la hora de elegir el nombre.

En ese sentido, López Wesselhoefft precisó que "los nombres surgen de una tormenta de ideas", pero aclaró que "también tienen un significado político, entonces se trata de buscar uno que exprese el contenido de la oferta electoral".

Al realizar esa aclaración, todo parece indicar que Sergio Massa tendrá una preponderancia importante en las próximas elecciones, ya que el frente que conforme el oficialismo tendrá en una parte del nombre al partido creado por el actual ministro de Economía, que suena fuerte como uno de los máximos candidatos a postularse a la presidencia.

Noticia en desarrollo...