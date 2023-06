Los tres intendentes del PRO que deshojan la margarita entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

Luego del pase del intendente del PRO de 9 de Julio, Mariano Barroso, a las filas de Patricia Bullrich, se volvieron a instalar versiones de nuevas mermas en la construcción política de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires. Los que están en duda son los alcaldes Javier Martínez, de Pergamino; Pablo Petrecca, de Junín y el de Ramallo, Gustavo Perie, todos alineados con el jefe de Gobierno porteño y Diego Santilli.

La decisión de abandonar las filas larretistas por parte de Barroso generó un punto de inflexión. Viene administrando una localidad de la Cuarta Sección Electoral donde aseguran voceros territoriales que Bullrich se impone 65 a 35 y no le quedó mucho margen porque ponía en riesgo el control del municipio. No se va a presentar a una nueva reelección y pone a competir a la joven jefa de Gabinete María José Gentile. En la vereda de enfrente está el concejal radical Nacho Palacios, referente local de Emiliano Yacobitti, quien finalmente va a ir con la boleta de Larreta. Una interna feroz.



Diego Santilli, por presión del mandatario porteño, se fotografió con el candidato de la UCR y no quedó en buenos términos con la gente de Barroso y su aliado, el diputado provincial Mauricio Viviani. Todos estos dimes y diretes fueron observados en el resto de los distritos que gobierna el PRO. “Al final Horacio decide jugar con un radical y eso genera desconfianza”, comenta un armador del partido amarillo de otra región del territorio bonaerense. Del lado del larretismo se defienden y justifican que en algunos lugares donde los intendentes se van al bullrichismo no les queda otra que elegir lo más competitivo aunque no sea del PRO.

El otro ejemplo se da en Bahía Blanca luego de la ida de “la pyme” que comanda Héctor Gay, como lo bautizaron sus detractores. En ese distrito van a llevar al senador provincial de la Coalición Cívica Andrés De Leo contra su colega de bancada, Nidia Moirano. Aunque también suena el dirigente de origen radical Emiliano Álvarez Ponte, enrolado en las filas del espacio de Cristian Ritondo.

Según fuentes confiables, Rodríguez Larreta ha decidido meter presión para evitar que haya más fugas de intendentes bonaerenses. “No podemos perder más gente propia porque genera un clima negativo para Horacio”, dicen sus operadores en la provincia de Buenos Aires. Por eso el jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, deshoja la margarita. El dilema es quedarse en el larretismo o seguir los pasos de su aliado Barroso, ambos responden a Jorge Macri. “Pablo está muy presionado, la tiene a Patricia en 60 a 40 con Horacio, pero tiene aparato y estructura como para sostener su boleta para la reelección”, aseguran algunos de sus interlocutores.

Mientras tanto, algo similar ocurre con Martínez en Pergamino. Se comenta que el expresidente de Douglas Haig no da un paso sin consultar a su jefe político Daniel Angelici. Ambos mantuvieron contactos con operadores del bullrichismo para intentar conseguir las dos boletas. Pero la respuesta fue negativa. La doctrina que instaló la candidata presidencial plantea que, salvo dos o tres excepciones, aquel alcalde que no juegue con ella tendrá competidores internos. Y ese es el temor de Martínez, porque ya le están caminando el distrito.



Gracias @PatoBullrich por apoyarnos, con Maria Jose compartimos los mismos valores que que vos y que son imprescindibles para que Argentina salga adelante. pic.twitter.com/LaUCGReWjz — Mariano (@barrosoed) June 11, 2023

Por un lado está el radical Sergio Bocanera, respaldado por el exjefe comunal Héctor “Cachi” Gutiérrez; también aparecen el empresario agropecuario Jorge Pablo Josifovich y el exfutbolista Pablo Biglieri, referente local de Joaquín De la Torre. Si no prosperan las negociaciones de los operadores de Bullrich con el intendente y el operador de Angelici, el senador provincial Cristian Gribaudo, alguno de esos tres dirigentes será el rival de Martínez. Parece que el binguero no está muy decidido, pese a su amistad con Mauricio Macri, a que su tropa bonaerense rompa con Rodríguez Larreta.

Lo mismo pasa en Ramallo con Perie, ya que pesa en la Segunda Sección la influencia de los hermanos Passaglia. Precisamente la secretaria de Obras Públicas de San Nicolás, Cecilia Gianmaria, ya está lanzada para competir contra el intendente de la localidad vecina.