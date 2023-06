El efecto Schiaretti achica la diferencia que le llevaba Martín Llaryora a Luis Juez

La pelea de ribetes nacionales que se generó en Juntos por el Cambio por el intento de incorporar al gobernador de Cordoba, Juan Schiaretti, parece haber cambiado los ánimos en esa provincia para las elecciones a gobernador que se van a realizar dentro de dos semanas. Según fuentes confiables consultadas por MDZ, se viene registrando una levantada de Luis Juez que empieza a descontar la amplia ventaja que le venía sacando el actual intendente de la capital, Martín Llaryora.

Desde antes de la oficializacion de las listas Llaryora venía punteando y se lo veía como el favorito a rarificar la hegemonía del peronismo en Córdoba. Una vez que Juez quedó como candidato opositor y Rodrigo De Loredo para pelear el municipio capitalino, los primeros sondeos indicaban que el delfín de Schiaretti llevaba una ventaja de 12 puntos aproximadamente. Una diferencia que parecía irremontable para el senador de JxC.

Pero el inicio de la campaña le dio un empujón a Juez que comenzó a achicar lentamente esa tendencia. “En el schiarettismo no están tranquilos, no quieren relajarse”, decían hace algunas semanas atrás fuentes con llegada al oficialismo cordobés. Pero la turbulencia que se despertó por la intención del larretismo y sus aliados radicales de invitar al exsecretario de Comercio de Carlos Menem a participar de la coalición opositora, generó que la brecha se achique a menos de 10 puntos cuando aún no se ha ingresado en la recta final de los comicios.

Luis Juez junto a Mauricio Macri.

“Si Schiaretti estaba tan relajado hacía la plancha y listo, pero evidentemente le preocupaban los números que empezó a analizar”, asegura un vocero local de JxC. La interpretación que hacen en la política es que el momento y la comunicación de la movida impulsada por el trío Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales y Schiaretti fueron desafortunados y se evidenció mucha improvisación para políticos profesionales de larga data. Además la convulsión por ese experimento generó un terremoto con epicentro en el distrito mediterráneo. Juez viajó hace una semana a CABA para expresar su malestar a los integrantes de la Mesa Nacional de JxC y meterles presión. El escenario cambió. Mauricio Macri respaldó al senador con quien tenía una pésima relación y terminó criticando a su amigo Schiaretti. Se sabe que el expresidente tiene peso sobre el padrón de esa provincia y puede ayudarlo a quien fuera su embajador en Ecuador.

“Vemos una tendencia a la polarización que puede favorecer a Juez y el caso Schiaretti no cayó muy bien entre los cordobeses”, confía en privado un reconocido encuestador. Referentes del radicalismo de ese distrito coinciden en que los últimos números marcan una diferencia promedio de 7 puntos que podría achicarse aún más. Desde el oficialismo provincial aseguran que Llaryora sigue llevando una ventaja que le asegura serias chances de ser el sucesor de Schiaretti. Pero en el mundo político cordobés circula un fuerte rumor en torno al malestar del candidato peronista con el gobernador por haber lanzado esa movida. Por algo decidió no opinar al respecto, comprendiendo que podría perjudicarlo.

“No es fácil que gane Luis porque la gestión del Gringo ha sido muy buena y es un electorado que hace décadas que no cambia, pero hoy no está dicha la última palabra”, dice un intendente de la UCR. Se comenta que el talón de Aquiles de Juez está en la ciudad de Córdoba y par eso De Loredo apareció más fuerte en la campaña con spots conjuntos. El yerno de Oscar Aguad mide muy bien en “La Docta” y aparece liderando las encuestas para esa elección que se realizará el mes próximo.

También va en auxilio del rival del peronismo la candidata presidencial Patricia Bullrich, quien hoy estará en los pagos de Llaryora junto a Carolina Losada. Una foto para Juez y un mensaje para Larreta en San Francisco, en el límite con Santa Fe. Por eso la presencia de la candidata a gobernadora de esa provincia. La idea de mostrarse en esa zona es porque el senador asegura que por ahí ingresa la droga proveniente de Rosario. El postulante de JxC ha puesto la inseguridad en el centro de su campaña y nada mejor que Bullrich para esos menesteres. Tiene día semanas para generar un batacazo o quizás una derrota digan que, en todos los casos, tendrá impacto para los comicios nacionales.