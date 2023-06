Gustavo Valdés ganó en Corrientes y se consolida en el NEA

Con el triunfo en los comicios de medio término del Frente Eco+Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés consolidó su liderazgo en la provincia y comienza a tener proyección nacional. No sólo piensa en las elecciones de este año, sino también en las del 2025 teniendo en cuenta que finaliza su mandato. “A Valdés le ofrecieron ser precandidato a vicepresidente, pero lo desechó porque su intención es finalizar el mandato dentro de dos años y, a partir de allí, sí pensar en una proyección nacional”; dijo un histórico referente del radicalismo correntino.

“No obstante mañana (este lunes) se hará escuchar en la Convención Nacional del radicalismo; pensando en las elecciones presidenciales del presente año”; agregó.

En este sentido, la pregunta que se impone es si el gobernador correntino impondrá nombres en las pre candidaturas nacionales. “Por lo pronto rarificará con su voto la continuidad del radicalismo en el Frente Juntos por el Cambio”.

Es cercano al al jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, quien fue el primero que lo saludó por el triunfo y le anticipó su presencia en tierras correntinas.

La que saludó a la distancia a Valdés, ya que estuvo en Mendoza acompañando a Alfredo Cornejo en el triunfo de Cambia Mendoza, fue la precandidata presidencial Patricia Bullrich.

"Una vez más, Corrientes muestra que Juntos por el Cambio está en el camino correcto. Mis felicitaciones a los legisladores electos de @ECOCtes, en particular a los del @PROCorrientes. Como le dije a @gustavovaldesok: ganamos, porque la gente está convencida de que el cambio que tenemos por delante tiene que ser profundo", expuso Bullrich.

Las consultoras no se equivocaron porque, si bien al envío de este despacho periodístico no había resultados oficiales, fuentes consultadas aseguraron que el triunfo del oficialismo por sobre el Frente de Todos y el PJ sería de por lo menos el 30%. Valdés tiene mucha influencia en el radicalismo misionero. Su hombre de confianza es el diputado nacional y ex candidato a gobernador por el FJxC, el radical Martín Arjol.

Busca consolidar su liderazgo en el NEA, tanto en el Chaco como en Formosa. Y, a la vez, comienza a extenderse en primer lugar hacia la provincia de Santa Fe.

En Chaco es conocido su apoyo al candidato a gobernador Leandro Zdero; mientras que en Formosa, éste apoya al senador Luis Nendenoff. En tanto que en Santa Fe acompaña a la senadora Carolina Losada.