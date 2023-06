Corrientes vota legisladores en una elección donde Gustavo Valdés busca un espaldarazo

Los correntinos van este domingo a las urnas para elegir diputados y senadores provinciales, concejales y convencionales constituyentes. En total, 894.376 ciudadanos están en condiciones de votar (2,6 % del padrón nacional), de los cuales unos 29.000 son jóvenes entre los 16 y los 18 años.

Si bien Corrientes cuenta con 75 municipios, en 64 se nominarán concejales debido a que ocho comunas gobernadas por el Frente de Todos y Partido Justicialista (desprendimiento del FdT) no se adhirieron a la convocatoria del gobernador Gustavo Valdés y elegirán ediles conjuntamente con los comicios nacionales de octubre. En tanto que tres municipios fueron creados recientemente y recién nominarán intendente y concejales en 2025, ya que actualmente están gobernados por interventores.

Corrientes vota cruzado debido a que en 1999 tuvo la última intervención federal decretada por el entonces presidente Fernando de la Rúa.

En aquella oportunidad fue nominado el exgobernador de Córdoba, Ramón Mestre, como interventor que convocó a elecciones para los cargos electivos para el 2001. Ganó Ricardo Colombi en segunda vuelta al exgobernador Raúl Rolando Romero Feris quien había ganado en primera vuelta, pero no le alcanzó para evitar el balotaje.

Ventaja del oficialismo

Corrientes elegirá 15 diputados y cinco senadores provinciales y 145 concejales. Además, cuatro municipios (San Isidro, Carolina, San Miguel y Santo Tomé) elegirán convencionales constituyentes para redactar o reformar sus cartas orgánicas. También dos municipios (Goya y Saladas) ungirán defensor de los vecinos.

Según las consultoras provinciales y del Nea, el oficialismo provincial posiciona a los candidatos del gobernador Gustavo Valdés por encima de los 60 puntos, con una diferencia para con el dividido Frente de Todos y PJ y demás partidos en 30 puntos. Los libertarios no participan de estos comicios.

El exgobernador, y actual senador provincial, Ricardo Colombi encabeza la lista de senadores provinciales por ECO+Vamos Corrientes; en tanto que el actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia Pedro Cassini, busca el reelección.

Por el Frente de Todos encabeza la lista de candidatos a senadores Celeste Ascúa, actual concejal en la ciudad de Paso de los Libres; mientras que como primer candidato a legislador provincial por el Frente de Todos se postula Gustavo Canteros, exvicegobernador.

En tanto que Ganemos Corrientes (PJ) propone como candidato a primer senador al exdiputado provincial Pedro Raimondi y encabezando la nómina de diputados provincial al parlamentario por el Mercosur a Alejandro Karle.

Los libertarios decidieron no participar de la contienda electoral provincial. El apoderado del partido en Corrientes, Andrés Cristaldo, señaló que no participarán en los comicios porque no finalizaron el trámite para obtener la personalidad jurídica del partido. “Esa es la única razón por la que el partido libertario de Corrientes no firmó alianza con ningún otro partido en la provincia, de cara a las elecciones del 11 de junio”, dijo.

Por su parte, el concejal del partido Unión Celeste y Blanca, identificado con Javier Milei, afirmó que "hubo un acuerdo nacional de no participar en las elecciones".

A las urnas van 64 de 75 comunas

Corrientes cuenta con 75 municipios. A las elecciones legislativas provinciales se adhirieron 64 municipios del total de 72 que van a las urnas. El oficialismo incluyó a todas sus jurisdicciones, y del Frente de Todos se sumaron tres: Villa Olivari, Parada Pucheta del Frente de Todos y 9 de Julio que es gobernado por el peronista Sebastián Insaurralde, pero que es aliado al oficialismo Encuentro por Corrientes. En tanto que los creados recientemente (Cazadores Correntinos, Derqui y El Caimán) no eligen concejales. Sus interventores deberán convocar a elecciones para autoridades municipales en 2025.

Las comunas de Virasoro, Bonpland, Mercedes, Paso de los Libres, Yofre, Esquina, Santa Lucía y San Roque votarán a sus concejales junto con las elecciones nacionales del 22 de octubre. Este domingo solamente tendrán dos boletas en las mesas para elegir diputados y senadores provinciales.

Mirando el 2025

El gobernador Gustavo Valdés si bien no es candidato, llega a estas elecciones legislativas con la mira puesta en el 2025 y porque no en el 2027. Sabido es que desde el frente Juntos por el Cambio se le ofreció ser pre candidato a vicepresidente, algo que rechazó.

"Su mandato culmina en el 2025 y, a partir de ese año pensará en un cargo legislativo o ejecutivo nacional"; dijo un referente del oficialismo provincial. De hecho, el mandatario correntino está tejiendo alianzas en el Nea. Ya lo hizo en Misiones con el diputado nacional ucerrísta Martín Arjol; en Formosa con el senador Luis Nederoff; en chaco con el candidato Leandro Zdero; y en Santa Fe con la senadora Carolina Losada.

De concretarse el vaticinio de las consultorías que dan un triunfo holgado al oficialismo provincial, posiciona en inmejorables condiciones políticas al gobernador Gustavo Valdés con miras a las Paso. “Será un hombre de mucha consulta y seguramente en la convención nacional radical de este lunes su opinión será muy escuchada”.

En tal sentido Valdés no anticipó a que pre candidato apoyará en las PASO, “Se abocó a las elecciones provinciales. Luego se ocupará de las nacionales”; dijo un hombre de confianza del gobernador correntino.

Si bien es una elección de medio tiempo, no es una más. Se transformará en muy importante tanto para el Frente Juntos por el Cambio como para el Frente de Todos, pensando en las Paso de agosto y las generales de octubre.