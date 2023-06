Elecciones: a qué hora se conocerán los datos de las PASO en Mendoza

Este domingo se llevarán adelante las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en la provincia de Mendoza. Se elegirá a los candidatos que en las generales buscarán quedarse con las categorías de gobernador y vice, de intendente en los departamentos que aún no desdoblaron, concejales y legisladores provinciales.

Desde la Junta electoral de Mendoza confirmaron a MDZ que "están satisfechos con el procedimiento, aunque siempre surgen cosas de último momento. El mismo domingo tendremos bastante tarea en las primeras horas, pero ya se comenzaron a repartir las urnas en los lugares más alejados y durante la tarde del sábado lo haremos en los centros urbanos más conocidos. Esperamos que a las 18 ya estén todas las urnas repartidas".

A su vez confirmaron que la boleta única servirá como "herramienta para que no haya distorsiones, antes íbamos con la boleta desde la casa, había algunos problemas en el reparto de boletas que hacían los partidos, ahora la única boleta válida es la que te entrega el presidente, lo que disminuye la posibilidad de que la gente lleve el voto armado desde la casa". Y remarcaron que las lapiceras para marcar sobre la boleta se entregan directamente al momento de votar.

En cuanto al horario de cierre de la votación, sabido es que el comicio inicia a las 8:00 y cierra a las 18:00, aunque se confirmó que los datos estarán horas más tarde ya que los boca de urna de a poco dejarán de existir con la modalidad de votación nueva que adoptó la provincia. "Estamos estimando nosotros que entre las 22 y las 22:30 ya podremos tener el 30% del escrutinio cargado como para ir mostrando los resultados. En la elección del 30 de abril dijimos a las 22 y sorpresivamente a las 21:15 ya teníamos los datos entre el 20% y el 30% y a las 22 ya teníamos el 80%, pero lo lógico es esperar hasta las 22", comentaron a MDZ Radio.

El domingo, por más que sean elecciones primarias, el voto es obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 70. De no mediar una justificación por la inasistencia a la elección se deberá abonar una multa que va desde los $50 a los $500. Si un ciudadano no vota y tampoco paga la multa en ese lapso quedará inhabilitado por tres años para ejercer cargos públicos y no podrá realizar ningún trámite ante el Estado nacional, provincial y municipal por un año.