La rosca que antecede a la feroz interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires

A cuatro semanas del cierre de listas nadie en Juntos por el Cambio se imaginaba un escenario tan confuso en la provincia de Buenos Aires. Quedó atrás el sueño cargado de expresión de deseos de la Y o la V para la PASO, parecería que en la mayoría de los distritos se va a imponer la I. Quiere decir que además de no haber acuerdo para llevar una sola lista de candidato a gobernador, tampoco se espera qué haya unidad como regla en los distritos que gobierna el PRO. Va a haber excepciones como Vicente López, Mar del Plata y Tres de Febrero, pero en el resto de los municipios alineados con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli se espera una dura competencia por parte del bullrichismo.

Los interrogantes que circulan en el mundo PRO tienen que ver con qué tipo de consecuencias puede generar el acuerdo entre Rodríguez Larreta y Jorge Macri, teniendo en cuenta que el flamante candidato único del PRO a jefe de Gobierno tiene su tropa del otro lado de la Avenida General Paz. Por el momento parecería que no habría grandes cambios. Soledad Martínez, la sucesora en Vicente López, va a ir con las dos boletas presidenciales y se mostrará neutral. El juninense Pablo Petrecca busca algún tipo de acuerdo similar. La otra incógnita es cómo van a reaccionar los vidalistas aliados con Cristian Ritondo si finalmente la exgobernadora decide respaldar la candidatura de Larreta.



Según fuentes confiables, María Eugenia Vidal, luego del encuentro del 25 de Mayo que compartieron sus referentes con Néstor Grindetti, comenzó a comunicarse con ellos para que convenzan a Ritondo para que cierre con el larretismo. “No sabemos aún”, suele ser la respuesta de los voceros de ese sector frente a la pregunta insoslayable. “María Eugenia quiere que logremos el mejor acuerdo”, se justifica una fuente consultada sin dar más precisiones o especulando con una estrategia doble de la diputada nacional. Ella se acerca al jefe de Gobierno porteño y deja jugar a su tropa bonaerense. Parece poco factible que Larreta acepte ese juego político. Se verán las cartas en las próximas semanas.

Luego del pase de “la pyme” que gobierna Bahía Blanca, fuentes de ambos lados de la grieta amarilla coinciden en que parecería que no habrá más deserciones de la escudería larretista. Párrafo aparte, al oficialismo bahiense lo denominan así porque funcionan como una empresa manejando por un triunvirato que conforman el actual intendente Héctor Gay, la candidata a sucederlo, Nidia Moirano y el director del Banco Provincia, Sabtiago Nardelli. “Pasan los jefes de arriba y ellos quedan”, sintetiza a MDZ una fuente amarilla. Volviendo a los eventuales “garrochazos”, sólo quedan algunas incógnitas con Pergamino, donde el alcalde Javier Martínez depende de las órdenes de su jefe Daniel Angelici. El coordinador del binguero en tierra bonaerense es el legislador Cristian Gribaudo.

También algunos dirigentes y operadores creen que a último momento podría pasarse Mariano Barroso de 9 de Julio o lograr una “excepción” para tener las dos boletas presidenciales. En ese distrito también levanta la mano el concejal de Evolución Nacho Palacios que viene de ganar la PASO en ese territorio en el 21. Inicialmente coqueteaba con los operadores de Patricia Bullrich, pero luego llegó la orden de Emiliano Yacobitti para que sus referentes bonaerenses jueguen con Rodríguez Larreta. Cerca de Barroso consideran que el municipio no está en peligro, mientras que desde el bullrichismo sostienen que le van a dar su boleta presidencial el candidato de la UCR para asegurarse el triunfo presidencial en ese territorio.

Paralelamente se desvanecieron las especulaciones sobre el pase de Julio Garro a las filas de la exministra de Seguridad. Se pronostica una dura puja interna en todas las categorías en el distrito platense. Conviene recordar que la capital provincial es además la Octava Sección Electoral que elige este año senadores provinciales. De no mediar algún tipo de acuerdo en los próximos días, la candidata presidencial va a jugar con el exfiscal Marcelo Romero liderando la lista de seccional y Juan Pablo Allan como rival de Garro. “Julio no necesita romper con Horacio, tiene una enorme capacidad del manejo territorial como buen peronista y con su aparato puede descontar los puntos de diferencia que tiene Patricia en la ciudad”, describe un legislador provincial del PRO. Cerca del candidato del bullrichismo aseguran que la tracción de la boleta de la rival de Larreta “no se puede descontar con clientelismo y voto delivery, no le va a alcanzar y Juan Pablo va a ser el ganador”. De todas formas, habrá que ver cómo impacta la candidatura de Carolina Píparo en la boleta de Javier Milei y a quien le saca votos en la interna de JxC.

En la principal coalición opositora miran con atención los pasos que dará el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, como jefe político de la Quinta Sección Electoral con más de un millón de electores. En 2021 Mar del Plata contó con 580.412 electores, de 1.200.000 que posee la sección. Ese potencial le da al exjuez federal la potestad de manejar la lapicera del armado de la lista seccional de diputados provinciales. Por ahora Montenegro no confirmó su reelección por su fastidio con el internismo en el PRO. Su intención de voto es apabullante y mide más que la suma de los candidatos presidenciales de su coalición. Por eso es uno de los pocos privilegiados que va a contar con las dos boletas presidenciales.

El otro jugador de la zona es el jefe comunal de Tandil, Miguel Lungui, quien ha decidido con casi 80 años que se presentará a la reelección en busca de su sexto mandato consecutivo. El alcalde radical conduce el distrito más imponente luego de General Pueyrredón en la Quinta y tendrá desafiantes en las PASO. Al igual que en 2019 lo enfrentará su exmano derecha Marcos Nicolini que en esa oportunidad logró más del 30% en la interna y ahora va a jugar con la boleta de Bullrich. La postulante presidencial lo eligió como su candidato a intendente, dato que le daría más potencial en las PASO. Por las dudas, el jefe “histórico” de ese municipio también quiere acercarse a la exministra de Seguridad luego de analizar para varias encuestas locales. El larretismo ha decidido apostar por el concejal amarillo, Juan Mannazoni. Esta competencia puede convocar a más de la mitad de padrón tandilense.

En la Séptima Sección Electoral la atención está puesta, como suele ser habitual, en Azul y Olavarria. El intendente Hernán Bertellys, alineado con el bullrichismo de la mano de Cristian Ritondo, también se anota para un nuevo mandato en el municipio de Azul. Pese a la buena intención de voto de la exministra de Seguridad en la región, el jefe comunal no la tiene fácil ya que deberá enfrentar a la concejal de origen vecinalista Natalia Colomé, quien fue la revelación en el 21 participando con boleta corta. En esta oportunidad y a instancias del intendente de Olavarria, Ezequiel Galli, va a jugar con Larreta y Santilli. Una primaria para alquilar balcones. En la localidad vecina Galli mantiene su alineamiento con el larrerismo contra viento y marea a pesar de la alta intención de voto que tiene Bullrich. El ala dura del PRO ha decidido pelearle el territorio con Dalton Jauregui, exfuncionario del alcalde y hombre de Ritondo. Pero se perfila como rival de Galli, la vecinalista Andrea Coronel, quien forma parte del armado de Néstor Grindetti. En este distrito también preocupa el avance de Milei y su candidata a intendente, Celeste Arouxet, concejal que rompió con JxC.

Mientras tanto, en los distritos que gobierna el Frente de Todos también se esperan competencias intensas con más protagonistas amarillos que de la UCR. En San Martín se espera una primaria dura porque es uno de los municipios que puede ganar JxC. Ahí Jorge Macri impulsa a su hombre de confianza y concejal Andrés Prestillo y Gustavo Posse respalda al abogado mediático Mauricio D’Alessandro, uno de ellos dos será el candidato del larretismo. También quiere volver a competir Santiago López Medrano, un vidalista que llega de la mano de Ritondo al espacio de la presidenta del PRO, en licencia. Ahí vuelve a surgir el interrogante de la eventual bajada de línea de la exgobernadora. Otro territorio donde la coalición opositora tiene serias chances es Tigre. Si bien aún no está muy claro el panorama del oficialismo por la guerra entre el intendente Julio Zamora y los Massa, todo parece indicar que el ganador de la primaria entre el larretista Segundo Cernadas y el monzoista Nicolás Massot puede ser el nuevo alcalde. El galán de TV está instalado en el distrito pero se lo acusa de tener una relación “demasiado estrecha” con el jefe comunal. Esas acusaciones son impulsadas por Massot, quien va con la boleta de Bullrich. Final abierto.