Tras el escándalo, Mario Vadillo se defendió de las acusaciones y criticó a De Marchi

La política mendocina fue protagonista este fin de semana debido al tenso cruce que se produjo entre los precandidatos a gobernador Omar De Marchi, por La Unión Mendocina y Mario Vadillo, por el Partido Verde. Ambos participaron de la Fiesta Nacional de la Ganadería.

La situación polémica se generó cuando el integrante del Partido Verde estaba haciendo una nota para la televisión. En ese momento Omar De Marchi pasó por el set y expresó: "Sí, hablá de Cornejo, flaco". A partir de allí cruzaron fuertes palabras no solo en ese momento, sino cuando estuvieron cara a cara en un video que se volvió viral el sábado al mediodía.

Frente al escándalo ocurrido, Vadillo dialogó con MDZ Radio y sostuvo: “Es lamentable, nunca he tenido un altercado de esta manera. Empecé a ser increpado de manera personal con denuncias muy graves. De Marchi esta haciendo una campaña donde lo más importante es el ataque personal a otros candidatos, no con propuestas serias. Nunca en la política mendocina, en la Legislatura yo me encontré con este nivel de agresión personal que no es normal en la política".

En este sentido, acusó a De Marchi y remarcó que es quien promueve dicha violencia: "Hace meses que viene con esta novela donde se enfrenta con Alfredo Cornejo. La propuesta política que necesita la familia mendocina es que pasa con las obras sociales, los centros médicos, la escuela", agregó.

Además, se defendió de las acusaciones del líder de La Unión Mendocina, quien advirtió que su partido recibió dinero de parte de Alfredo Cornejo: "Decir que a uno le ponen plata para la campaña es absurdo e irreal. En Facebook figura cuanto se gasto por la campaña. Por ejemplo, Difonso gastó 300 mil pesos y yo nada. Es decir, si tuviera plata de la campaña habría puesto en redes sociales. Las campañas las financia cada uno con su propio bolsillo".

"El Gobierno te da los spots publicitarios, es decir, televisión y radio que compra el gobierno y lo distribuye entre los distintos partidos políticos. Y todo lo demás lo tenés que poner vos, los militantes y los candidatos. Es alocado decir que Cornejo me financia la campaña cuando soy el único opositor real. He sido el único que me he planteado como un partido independiente",

Finalmente Vadillo remarcó que Omar De Marchi hace dos semanas atrás "estaba en la oficina de Cornejo compartiendo políticas públicas". Y sumó: "Cuando uno habla de oposición, hay que hablar de quién es oposición real quienes son los que hace dos días estaban con uno y ahora están con otro. Me hace acordar al panqueque que era mi socio, que en un minuto estaba en un lado y después estaban en otro, todo por un cargo público".

Escuchá la nota completa: