En el mismo panel que Mauricio Macri, Alfredo Cornejo volvió a insistir con una de sus promesas de campaña

El precandidato a gobernador de Mendoza y senador nacional, Alfredo Cornejo, participó este miércoles del Congreso Maizar 2023, denominado "Cocreando la bioeconomía". Se trata de un espacio que convoca a todos los integrantes de las cadenas científica, productiva, comercial, industrial, alimenticia y exportadora del maíz y del sorgo.

Cornejo integró el panel “La mirada de los políticos en un año electoral, junto al expresidente de la Nación, Mauricio Macri; el diputado nacional, José Luis Espert, y la directora de empresas y profesora de la Universidad CEMA, Diana Mondino (que es precandidata a diputada nacional en la lista porteña de Javier Milei). Las exposiciones fueron moderadas por el presidente de Maizar, Pedro Vigneau.

Durante la exposición, Cornejo comenzó hablando desde su experiencia como gobernador de Mendoza entre 2015-2019 y dejó en claro que “las provincias tienen escasos instrumentos de política económica. Los principales los tiene el Estado nacional como la circulación de moneda, el tipo de cambio, entre otros” pese a esto, el senador reconoció que “las provincias tienen un trabajo para hacer que es crear un clima de negocios en las competencias exclusivas de las provincias como son los cuatro servicios sustantivos”.

En ese sentido, aclaró que “estos logros de gestión económica provinciales hacen que se cree un clima de negocios favorables, pero por esta situación no se van a instalar nuevas inversiones, las inversiones se toman con otros parámetros de la macroeconomía nacional. Mendoza, por su morfología económica, depende mucho más del orden macroeconómico nacional que las provincias que tienen commodities en cantidad”.

“Mendoza es un entramado de Pymes muy diversa, no tiene mega minería metalífera, pero tiene casi todas las otras actividades. En la agroindustria en particular, que es donde ustedes desarrollan su tarea, los números son muy importantes. En la Argentina hoy el 24% del empleo privado es de la agroindustria y de eso, del maíz es casi el 7% y de la vitivinicultura casi el 4, 5. El país hoy necesita empleo privado, y la agroindustria tiene una gran importancia en esto”, destacó Cornejo, y resaltó una vez más que el sector necesita de la macroeconomía y que “Mendoza quizás es la provincia que más requiere orden macroeconómico, pero todas necesitan esto, y si no lo logramos en breve, vamos a seguir en este barranca bajo que no crea buenos climas de negocios”.

Además, recordó que cuando la “Argentina tuvo un cierto orden macroeconómico, el país experimentó un crecimiento económico notable, equiparable a las tasas de crecimiento de China” y destacó que el crecimiento económico de Mendoza en aquel tiempo fue “casi el doble que el del país”.

En tanto, fue consultado por la instalación del vino en el mundo a pesar de las vicisitudes del país y cómo este logró potenciar el turismo, principalmente de Mendoza. En ese sentido, Cornejo aseguró: “El plan estratégico vitivinícola se creó hace 20 y pico de años, tenía algunos indicadores a cumplir muy interesantes como exportaciones, incremento de inversiones y demás. Quedó a mitad de camino, y a pesar de esto, logró algunos de esos objetivos por una planificación sostenida en el tiempo y por una política de Estado, aunque una vez más, el desorden macroeconómico fue el principal responsable de que no se hayan alcanzado todas las metas, porque el mercado del vino necesita de estabilidad para crecer”.

“A pesar de esto, tuvo muchos eslabonamientos positivos, principalmente en el turismo. Hoy Mendoza tiene 3.800.000 personas visitantes anuales, y creo que, con una proyección con mayor conectividad, aérea y demás, en menos de tres años podemos obtener un millón más de turistas más”, sentenció.

Maizar es el espacio que convoca a todos los integrantes de las cadenas científica, productiva, comercial, industrial, alimenticia y exportadora del maíz y del sorgo. El fin es promocionar el crecimiento de estos insumos y generar un mayor volumen de oferta para las industrias capaces de darles un más alto valor agregado.

Esta organización nació con una convocatoria amplia y abierta y se fijó como objetivo generar riqueza en toda la cadena para lograr un crecimiento sostenido del cultivo y de todas sus industrias, además de consolidar y aumentar nuestros mercados de exportación.

“Esta amplitud de mirada configura una cualidad sumamente innovadora pero también representa un enorme reto, ya que se trata de integrar las visiones, intereses y realidades de industrias muy diferentes entre sí”, sostienen desde Maizar y agregan: “Pero es justamente este desafío el que permitirá adquirir mayor conocimiento, mayor valor agregado, más y mejores negocios y mayor generación de empleo. Logros que, en definitiva, contribuirán a desarrollar una cadena más sólida y exitosa, y a generar mayor bienestar para nuestra sociedad”.