Misterio: gobernadores esperan la definición de Cristina Fernández de Kirchner y arman su juego

Los gobernadores miran el almanaque y se inquietan: "Si no define ella, definiremos entre nosotros antes del 15 de junio, no vamos a quedarnos sentados para salir terceros". La frase la dijo un gobernador después de reunirse con Sergio Massa la semana pasada en la intimidad del Ministerio de Economía. Todos saben que Cristina Fernández de Kirchner no será candidata, pero no todos apoyarán al candidato que elija si no cumple con determinados requisitos en la liturgia peronista.

De sur a norte, la debilidad del Frente de Todos se palpa y así lo entiende desde la Formosa de Gildo Insfran que irá a elecciones el 25 de junio para llevar acabo su octavo mandato y quedarse 32 años en el poder si logra vencer a Fernando Carabajal que condensa casi todos los espacios opositores en un frente. Insfran es equidistante y juega al oficialismo puro, pero fue quien nunca jubiló a Cristina Fernández de Kirchner cuando perdieron en 2015 frente a Mauricio Macri. Alberto Fernández lo apoya también.

La gran duda de distintos armadores provinciales en referencia a los apoyos gira en la figura de Axel Kicillof, quien CFK busca posicionar para que sea candidato a presidente, serán él o Wado de Pedro, no hay terceras opciones. De Pedro encarna una mirada más aperturista y de diálogo, pero Fernández de Kirchner exige más dureza en el discurso y los puentes con los dirigentes del interior están en la agenda del ministro del Interior, no del gobernador bonaerense.

Candidatos fieles. La Cámpora encarna doble candidatura de ministro y gobernador.



El sur también reclama decisiones, y si bien Gustavo Melella recibió el apoyo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, las dudas están intactas y así lo reflejaron las urnas: el voto en blanco salió segundo en la última elección con casi 22% en una provincia que está en jaque por la postura que adopte el próximo presidente con respecto a la quita impositiva vigente para producir y ensamblar.

La Rioja hará lo que diga Cristina por el apoyo explícito de Ricardo Quintela a Alberto Fernández y Cristina, más allá de que en Casa Rosada no es bueno el concepto del gobernador local por distintas informaciones sobre situaciones de grave ataque a la libertad de expresión y la forma de administrar los fondos que envía Nación todos los meses.

Wado de Pedro picó en punta teniendo el visto de Cristina Fernández de Kirchner para enviar video en redes y afiches en las calles porteñas avisando el desembarco que hará en dos semanas con un acto que, según dijeron a MDZ, será una muestra de poder.

Amigo y candidato. Daniel Scioli junto al presidente Alberto Fernández.

Daniel Scioli sostiene el dialogo con todos los gobernadores pero sabe que no podrán apoyarlo en vivo por lo que representaría una ruptura explícita con Cristina, que no quiere que sea candidato. El embajador de Brasil opera como candidato con su exjefe de Gabinete, Alberto Pérez y con el canciller Santiago Cafiero para lanzar al exmotonauta a la palestra el mes entrante.