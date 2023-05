Cuándo definirá Cristina Fernández de Kirchner quién será su candidato

Las definiciones tendrán que esperar. Durante el acto que Cristina Fernández de Kirchner protagonizó este jueves en Plaza de Mayo, la vicepresidenta evitó hacer anuncios sobre quién será su candidato en las elecciones de este año.

En la previa existía una fuerte expectativa sobre cuál sería el mensaje de la ex presidenta; sin embargo, no hubo “bendición” y la militancia debió conformarse con la interpretación de algunos gestos que no pasaron desapercibidos.

En el escenario estuvieron acompañando a la titular del Senado un centenar de dirigentes del Frente de Todos, aunque solo algunos tuvieron un rol protagónico al ubicarse detrás suyo.

Además de la familia de la vicepresidenta, se ubicaron el ministro de Economía, Sergio Massa, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo", @CFKArgentina.



Un día histórico en la Plaza de Mayo junto a compañeros y compañeras, recordando a Néstor para pensar qué Argentina queremos uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDC99 pic.twitter.com/UCWw3SUmQq — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 25, 2023

La definición del candidato quedará para más adelante: falta poco menos de un mes para el cierre de listas previsto para el 24 de junio, que será la fecha límite.

Cabe recordar que, en 2015, Cristina Kirchner eligió a Carlos Zannini como vicepresidente de Daniel Scioli el 17 de junio, la misma semana en la que cerraron las listas.

Según se especula, el 14 de junio podría ser una fecha clave, a saber: es el límite de inscripción de alianzas, o sea que el Frente de Todos se tiene que anotar en esa fecha. Además, ese día se conocerá el dato de inflación de mayo, que se espera sea superior al 8,4 de abril.

Massa no quiere ir a las PASO y considera que debe haber un candidato único del Frente de Todos en las elecciones del 13 de agosto.

Por su parte, de Pedro consiguió la centralidad en la última semana luego de que Cristina Kirchner señalara en una entrevista televisiva que era el tiempo de los "hijos de la generación diezmada".

Tenemos la responsabilidad de construir una Argentina que funcione uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/uutmGh1foP — Wado de Pedro uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@wadodecorrido) May 26, 2023

Como hijo de desaparecidos, el ministro del Interior fue señalado como el destinatario del mensaje y, con el visto bueno de la ex mandataria, comenzó a levantar el perfil.