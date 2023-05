Anabel Fernández Sagasti bancó el acto de Cristina Kirchner y les dijo desagradecidos a los que dejan el PJ

Desde Buenos Aires, donde participará del gran acto que el kirchnerismo organizó en Plaza de Mayo y que tendrá como protagonista a Cristina Fernández de Kirchner, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti criticó a los peronistas mendocinos que se han ido o piensan irse a apoyar la candidatura a gobernador de Omar De Marchi. Afirmó que son desagradecidos con lo que les ha dado el PJ y los acusó de tomar atajos para conseguir un cargo.

Anabel Fernández Sagasti es la jefa de campaña de la fórmula del Frente Elegí que encabezan Omar Parisi y Lucas Ilardo. En ese sentido, dijo que pasa mucho tiempo en la provincia y que prácticamente no ha viajado a Buenos Aires a raíz de la falta de actividad en el Senado. "Hacía mucho no venía a Buenos Aires porque el Senado está trabajando poco porque Juntos por el Cambio no está dispuesto a tratar ningún tema", argumentó.

En diálogo con Radio Nihuil reconoció que es una campaña difícil por la apatía del electorado con los políticos. "En la calle se siente la indiferencia y la desilusión por no haber podido satisfacer necesidades básicas como llegar a fin de mes. A nivel provincial falta de gestión. Los problemas en las escuelas y la inseguridad es algo muy presente. También tema de OSEP con falta de pediatras, personal, etc. Pero, con razón y los entiendo, los vecinos del barrio no distinguen responsabilidades y se alejan de todos los políticos por igual", explicó la senadora kirchnerista.

En ese sentido, reconoció que ese contexto pone a prueba a los militantes y a eso sumó la necesidad de capacitar al electorado respecto al nuevo sistema electoral de Boleta Única Papel. "El gobierno provincial viene muy retrasado con eso a pesar de los problemas que existieron con la primera experiencia", manifestó.

Pero sin lugar a dudas, lo que más preocupa a Anabel Fernández Sagasti es la "traición" de dirigentes peronistas que ante una elección complicada decidieron irse a apoyar la candidatura de Omar De Marchi y La Unión Mendocina. Si bien dijo que es sano que Mendoza vuelva a tener una Legislatura de tercios, no perdona a los que se fueron y trató de convencer a los que dudan para que no lo hagan.

"En Mendoza vamos a tener una elección de tercios. Definitivamente. Vamos a volver al viejo esquema político de Mendoza de cuando el PD era un partido que competía con estructura y presencia. Vamos a volver a eso y me parece sano viendo lo que pasó en estos siete años, sobre todo en la Legislatura. Creo que las discusiones serán más ricas", sostuvo y dijo que en ese contexto, con Cambia Mendoza partido, el peronismo debería trabajar unido para ganar la elección.

"El resultado será con poca diferencia. Al haberse dividido el oficialismo, con la candidatura de un De Marchi que era fundador de Cambia Mendoza, el PJ tiene chances reales de cambiar el rumbo de la provincia y es lo que estamos proponiendo. Los que se fueron ya se fueron y se fueron porque quisieron. En el PJ hay PASO con cuatro candidatos a gobernador y todos los que quisieron competir, pudieron hacerlo. Se abrió la participación como táctica electoral. Los que se fueron lo hicieron como un atajo por un cargo", aseveró en diálogo con Nihuil.

Omar De Marchi junto a Roberto Righi.

Pero el principal temor que tienen en el peronismo es el "efecto contagio" y que en los próximos días otros dirigentes armen las valijas o que por lo bajo jueguen a favor de La Unión Mendocina. Sobre todo, luego de que el intendente de Lavalle, Roberto Righi, se mostrara caminando junto a Omar De Marchi por las calles del departamento.

"De Marchi ahora se hace el que habla pausado pero en el Congreso tiene uno de los mensajes más violentos. Es el que trajo el PRO a Mendoza. Estuvo en contra de recuperación de YPF, de Aerolíneas. Los que se sacan fotos o están pensando en no trabajar, tienen tiempo de reconsiderarlo. Son bienvenidos todos. Especular es lo peor que le puede pasar a los mendocinos", esgrimió.

Para Fernández Sagasti los intendentes peronistas llegaron a ese lugar gracias al PJ y el partido también les dio el honor a militantes de ocupar cargos públicos importantes. "Es hora de devolverle al peronismo de Mendoza todo lo que nos dio. Devolverle tantos años de gloria y posibilidades", sostuvo.

Como ejemplo citó a Diego Martínez Palau, exministro de Transporte del gobierno de Francisco Pérez que ahora es candidato a intendente en Las Heras en la lista de De Marchi. "Ese compañero ha tenido el honor gracias al peronismo de ocupar cargos importantes. Pero en las malas prefiere el atajo por un cargo. Los que ya se fueron seguirán su rumbo. Pero si algún otro lo está pensando que sepa que lo necesitamos y en las malas hay que poner el pecho", aseveró admitiendo su temor de que haya intendentes del peronismo que apoyen al lujanino

"La traicion siempre se hace en silencio. El que avisa no traiciona. Espero que no suceda, porque sería muy triste para mi pero sobre todo para los que han confiado en el peronismo durante años", finalizó y les recordó a todos los peronistas que en su partido existe el Día de la Lealtad.

Detalles del acto de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo

La senadora nacional mendocina tiene un vínculo estrecho con la vicepresidenta pero afirmó que no sabe cuál será el mensaje que Cristina Fernández de Kirchner le dará hoy a la militancia. "Si uno piensa, en 2019 Cristina anunció la fórmula el 18 de mayo. Estamos por ahí. El método de Cristina siempre fue la sorpresa", sostuvo dejando la puerta abierta para que la mandataria elija su candidato a la presidencia.

uD83DuDC27 "Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad para que nos hagamos cargo de nuestro futuro." A 20 años #ImitemosElEjemplo ??#NéstorVive en el corazón de la Patria! ??



uD83DuDCC5 25 de mayo de 2003 • Asume NK uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/LP07cdcDQ3 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 25, 2023

Pero si eso no ocurre, Anabel Fernández Sagasti aseguró que es necesario que en el discurso de hoy se marque un rumbo político para sacar el país adelante. !Lo que espero es que sea algo multitudinario y que se marque el rumbo político hacia adonde vamos. Estamos en una situación política muy difícil. Necesitamos un rumbo y poder decir las cosas. Nos faltó en el último tiempo ya que estamos en un gobierno sin estar de acuerdo con las medidas económicas. Eso se cristalizó a partir del acuerdo con el FMI", reconoció en referencia a las evidentes discrepancias entre el presidente Alberto Fernández y su principal socia política e inventora.