El Gobierno demanda judicialmente a San Rafael para frenar la autonomía municipal

El Gobierno de Mendoza anunció que demandará judicialmente a la Municipalidad de San Rafael ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia. El Ejecutivo presentará un proceso de conflicto de poderes en contra de la comuna gobernada por el peronista Omar Félix con el objetivo de frenar el proceso constituyente municipal que planea redactar una nueva Carta Orgánica en la comuna sureña, tras la elección de convencionales.

La vicegobernadora, Hebe Casado , junto al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi , darán detalles este martes sobre la presentación realizada ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el marco del conflicto de poderes planteado a raíz del proceso de autonomía municipal impulsado en San Rafael

La decisión había sido anunciada ayer por el gobernador Alfredo Cornejo, durante una visita a San Rafael, en la que también advirtió que enviará un proyecto de reforma de la Constitución Provincial para incorporar una enmienda que consagre la autonomía municipal en la Carta Magna.

El mandatario provincial criticó el proceso de convocatoria a una constituyente municipal en San Rafael, al que calificó como “institucionalmente débil”. Señaló que la ordenanza que dio origen a la convocatoria no contó con los dos tercios necesarios, no fue publicada en el Boletín Oficial y presentó objeciones jurídicas relevantes.

Cornejo señaló que, “históricamente, las gestiones municipales encabezadas por la familia Félix han promovido esta iniciativa”, aunque remarcó “que, a su entender, los municipios mendocinos ya cuentan con autonomía en el marco de la legislación vigente y la Constitución Nacional, aun cuando no esté expresamente incorporada en la Constitución provincial”.

La elección de convencionales municipales se produjo en las últimas elecciones desdobladas del 22 de febrero en San Rafael, las cuales contaron con una participación inferior al 50% de los electores habilitados. “Han hecho una cosa que tiene serias debilidades”, remarcó Cornejo y consideró que el bajo nivel de participación electoral evidencia la falta de interés ciudadano: “Fue a votar muy poca gente, menos de la mitad de los sanrafaelinos, para una cuestión tan seria”.

Conflicto de poderes

En este sentido el Gobierno provincial impulsará una presentación por conflicto de poderes ante la Suprema Corte. Esta iniciativa judicial pretende que el tribunal superior de la provincia resuelva disputas cuando un poder del Estado invade las competencias de otro o impide el ejercicio de sus funciones.

“Cualquier modificación en materia de autonomía debe pasar por la Legislatura, y en este caso se ha omitido ese paso institucional”, por lo que se buscará que el máximo tribunal intervenga en el proceso en curso.

El objetivo es frenar el proceso en curso en San Rafael y ordenar institucionalmente el tratamiento del tema.

“La forma más sana institucionalmente es que la Legislatura declare la necesidad de la reforma”, sostuvo, al tiempo que indicó que el Gobierno elaboró un proyecto de reforma constitucional para consagrar la autonomía municipal en la Carta Magna provincial.