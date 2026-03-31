El Gobierno oficializó un nuevo aumento de la luz desde abril: cuánto incrementa en Edenor y Edesur

El Gobierno aprobó nuevos incrementos en el servicio de electricidad a partir del primero de abril. Las boletas de luz llegarán con subas entre 1,8 y 2,4%, diferenciadas según la empresa distribuidora y la zona geográfica.

Los nuevos cuadros tarifarios fueron oficializados a través dos resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Energía ( ENRE ) publicadas en el Boletín Oficial este martes.

El alcance de la medida llega a a usuarios residenciales, comerciales e industriales. A su vez, la oficialización llega luego de que se aprobara una suba en las tarifas de gas.

Los ajustes responden el nuevo esquema de actualización, derivado de los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales, junto con la aplicación de indicadores como el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según se detalla en las resoluciones. El objetivo del Gobierno es sostener en términos reales la remuneración de las distribuidoras durante el período tarifario de cinco años.

Para la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima ( Edesur S.A.), el ajuste fue oficializado mediante la la normativa 197/2026. En caso de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (Edenor) , el porcentaje de incremento quedó establecido mediante la resolución 198/2026.

Para los usuarios de Edesur, que presta servicio en CABA y el sur del conurbano bonaerense, el nuevo esquema surge de la aplicación de la fórmula de actualización y tendrán un ajsute del 1,8% en el servicio.

En tanto, las boletas de Edenor, que opera en el noroeste del Gran Buenos Aires y parte de la Ciudad de Buenos Aires, recibirán una suba levemente superior que llegaría hasta 2,4%, de acuerdo con lo establecido en la normativa oficial.

Alcance de la medida

El alcance de la medida impacta a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

También, los incrementos impactarán tanto en usuarios que tengan subsidios como aquellos sin subsidios. A su vez, alcanzarán a los Clubes de Barrio y de Pueblo (CdByP) incluidos en el listado definido por el Ministerio de Turismo y Deportes.