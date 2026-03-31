El Gobierno envió pliegos al Senado para cubrir más de 300 cargos judiciales

Con el envío inicial de más de 50 pliegos, el Poder Ejecutivo puso en marcha un operativo para cubrir cargos clave en juzgados, fiscalías y defensorías de todo el país. La movida forma parte de una de las prioridades del Ministerio de Justicia que encabeza Juan Bautista Mahiques.

La estrategia oficial apunta a avanzar en tandas sucesivas de nominaciones, con el objetivo de reducir el alto nivel de vacantes en el sistema judicial y, al mismo tiempo, consolidar posiciones en distintos fueros.

Los primeros 52 pliegos ya ingresaron al Senado y marcan el inicio formal del proceso. En los próximos días se sumarán nuevas propuestas hasta completar una primera tanda de alrededor de 60 candidatos.

Las vacantes a cubrir abarcan múltiples áreas: desde el fuero penal hasta el contencioso administrativo, pasando por el civil, comercial y de la seguridad social.

El volumen de cargos en juego convierte a este proceso en uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia judicial.

El Senado como campo de batalla

Todos los pliegos deberán pasar por la Comisión de Acuerdos, que preside el senador riojano Juan Carlos Pagotto, instancia clave para su posterior aprobación en el recinto.

En el oficialismo reconocen que buscan “acelerar los tiempos” para evitar que el proceso se dilate, aunque admiten que los feriados recientes demorarán el tratamiento inicial.

El desafío será conseguir los consensos necesarios en un Senado donde el Gobierno no tiene mayoría propia.

También en juego el control de entes clave

Dentro del paquete de nominaciones no solo aparecen cargos judiciales. El Ejecutivo incluyó también designaciones para el directorio del ENARGAS.

Entre las propuestas figura la continuidad de Néstor Laboglia al frente del organismo, acompañado por Vicente Serra como vicepresidente.

El movimiento refleja que la estrategia oficial no se limita a la Justicia, sino que también apunta a consolidar posiciones en entes reguladores.

Cambios en el reglamento para blindar el proceso

En paralelo, el Senado aprobó recientemente una modificación de su reglamento para ordenar la publicidad de los pliegos.

La nueva normativa establece que las candidaturas deberán difundirse al menos 15 días antes de las audiencias públicas, y durante un mínimo de dos jornadas.

Además, la información deberá publicarse en la web institucional, redes sociales y el Boletín Oficial del Senado.

Más control federal sobre los nombramientos

En los casos de cargos fuera de la Ciudad de Buenos Aires, el esquema incorpora la obligación de comunicar los pliegos a las legislaturas provinciales.

Esos cuerpos deberán dar difusión a las postulaciones, en un intento por ampliar la transparencia del proceso y sumar actores al seguimiento de las designaciones.