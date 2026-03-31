Fuera de foco: el Gobierno impulsa una ofensiva en el Congreso para desviar la mirada sobre Adorni

La Casa Rosada reunió a su mesa política durante más de dos horas para definir la estrategia parlamentaria de cara a abril. El encuentro dejó dos definiciones: dar por terminado el impacto político del caso de Manuel Adorni y acelerar una agenda cargada de proyectos sensibles.

“Es un tema cerrado, no va a renunciar”, repiten en Balcarce 50, en un intento por evitar que el frente judicial del funcionario complique la negociación en el Congreso .

El oficialismo decidió bajar el volumen a la polémica que rodea al jefe de Gabinete y concentrarse en la construcción de mayorías legislativas.

En la reunión participaron figuras clave como Karina Milei, Santiago Caputo y Luis Caputo, además de operadores parlamentarios y referentes territoriales.

El objetivo es claro: evitar distracciones internas y avanzar con una hoja de ruta que permita discutir reformas en abril.

Una agenda amplia y con alto costo político

El paquete legislativo incluye reformas al Código Penal, cambios en leyes de expropiaciones, tierras, manejo del fuego y glaciares, además de iniciativas en discapacidad y financiamiento universitario.

También vuelve a escena un proyecto para endurecer penas por denuncias falsas, que genera resistencias incluso entre sectores dialoguistas.

La estrategia del oficialismo es negociar caso por caso, sin definir públicamente el orden de tratamiento para mantener margen de maniobra.

La “Ley Hojarasca”, el eje de la desregulación

Entre los proyectos que el Gobierno quiere instalar aparece nuevamente la llamada “Ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger.

La iniciativa, que ya había perdido estado parlamentario en 2024, busca eliminar cientos de normas consideradas obsoletas o innecesarias dentro del digesto legal argentino.

Durante meses, el equipo de Sturzenegger revisó legislación vigente desde el siglo XIX para identificar regulaciones que, según el Gobierno, ya no tienen sentido o generan costos innecesarios.

De la regulación al principio de libertad

El proyecto no solo propone derogar leyes, sino modificar la lógica del sistema normativo.

Según sus fundamentos, se busca dejar atrás el esquema donde “todo está prohibido salvo lo permitido” y avanzar hacia uno donde predomine la libertad individual, en línea con el artículo 19 de la Constitución.

“El principio debe ser de máxima libertad y no de máximo control”, sostienen los redactores de la iniciativa.

Qué leyes quiere eliminar el Gobierno

El relevamiento oficial identifica distintos tipos de normas a derogar:

Regulaciones que restringen libertades individuales o derechos de propiedad

Leyes superadas por nuevas tecnologías o cambios sociales

Normas vinculadas a organismos que ya no existen

Trámites considerados burocráticos o innecesarios

Entre los ejemplos aparecen leyes que regulaban contenidos en medios, obligaban a trámites hoy obsoletos o establecían controles estatales sobre actividades que el Gobierno considera desactualizadas.

Santilli, el negociador para destrabar el Congreso

Para avanzar con esta agenda, el oficialismo apuesta a la negociación política. El rol central lo tendrá Diego Santilli, encargado de tender puentes con gobernadores.

Su estrategia incluirá contactos con mandatarios dialoguistas y una eventual gira federal a partir de la segunda semana de abril.

El desafío será conseguir apoyos en un Congreso fragmentado, donde cada proyecto requiere acuerdos específicos.