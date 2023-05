La alianza entre el PJ y Omar De Marchi que ilusiona a Roberto Righi

El intendente de Lavalle, Roberto Righi, dejó un mensaje contundente a todos los dirigentes del Frente Elegí. Mientras Omar Parisi lo criticaba junto al resto de los peronistas que se muestran en campaña con Omar De Marchi, el lavallino ponderó la importancia de enriquecer el debate escuchando a propios y ajenos. Incluso, fue un paso más allá y afirmó que luego del 11 junio deben reunirse todos los opositores para hacer una suerte de "causa común" contra Alfredo Cornejo por el bien de la provincia.

"No debería llamar la atención que nos sentemos a conversar y plantear ideas para el departamento de Lavalle. Lo que debería ser normal en esta provincia no lo es", aseveró Righi acerca de la recorrida que hizo ayer por el municipio junto al precandidato de La Unión Mendocina, Omar De Marchi.

Sin pecar de inocente, admitió que el encuentro tiene una repercusión especial por el contexto electoral pero aclaró que con esa excusa nunca podrían darse reuniones entre dirigentes de distintos espacios porque siempre hay una elección cerca. "Cada cosa que hacés o que no hacés se interpreta con una lectura electoral, cuando en realidad deberíamos estar pensando en cómo desarrollar el municipio y la provincia", sostuvo Roberto Righi en diálogo con MDZ Radio.

"Eso es es lo que hablábamos con De Marchi. Cómo podemos hacer para que el sistema de transporte sea acorde en el departamento de Lavalle. Cómo podemos hacer para que los centros de salud tengan médicos y enfermeros. Cómo podemos hacer para que las calles estén en condiciones. Esas son las cosas importantes para hablar y no deberían tener límites políticos. Deberíamos sentarnos para trabajar todos los interesados en desarrollar la provincia. Eso es lo que yo quiero para Lavalle y para Mendoza", manifestó el jefe comunal que conduce el municipio desde el 2001 y asegura que la calidad del debate se ha deteriorado en los últimos años

"El ciudadano común está esperando eso de la provincia. Que podamos discutir pero para solucionar los problemas", disparó Righi en contraste con las críticas que esbozó horas antes Omar Parisi contra los peronistas que se muestran con De Marchi.

Paradójicamente, Righi también destacó el buen vínculo que tiene con el propio Parisi y remarcó que ayer mismo intercambiaron ideas "positivas".

Omar de Marchi junto a Roberto Righi.

"Cuando llegué a ser intendente en 2001 teníamos una mesa en la que dialogábamos los intendentes sin importar el partido. incluso a veces iba el gobernador también. Se buscaban acuerdos y se analizaban experiencias. Intercambiábamos ideas. Eso desde hace un tiempo directamente desapareció y hoy sorprende que nos juntemos a plantear ideas para desarrollar mendoza. Me preocupa que eso ocurra", esgrimió Roberto Righi.

Sobre ese punto, volvió a insistir con la necesidad de que todos los referentes de la oposición se junten el 11 de junio y posterguen intereses personales priorizando lo mejor para la provincia. "Si después de que esto pase tenemos la grandeza de sentarnos para trabajar y lograr que la provincia sea el motor de Cuyo, vamos a tener una posibilidad de avanzar. De lo contrario, si nos sorprende que nos juntemos con uno o con otro, la verdad es que no vamos a llegar a ningún lugar porque no pondríamos la grandeza de la provincia por delante. Pondríamos las mezquindades y las miserias", fulminó.

EN LAVALLE

Viendo a Lavalle más de cerca junto a su intendente @RRighii y equipo.

Gran tarea de transformación.

Si todo el esfuerzo lavallino hubiera estado más acompañado por la provincia, los resultados serían aún mejores.

Felicitaciones Roberto por tanto esfuerzo. pic.twitter.com/MXcS60qi7W — Omar De Marchi (@omardemarchi) May 22, 2023

La propuesta de Righi parece poco probable de concretar. Pero justamente ese habría sido uno de los motivos por los que decidió no ser él el candidato del Frente Elegí. "Me parecía importante, para ser candidato, que se cumplieran ciertas condiciones. Que hubiese diálogo. Yo no tengo problema de juntarme con quien sea. Porque no es una cuestión de tener ganas, sino que se cumplan ciertas condiciones. Yo quería, y me parecía importante, que se cumplieran cualidades para tener una provincia distinta. No solo hay que llegar, después hay que gobernar. Para hacer las transformaciones hay que tener políticas de Estado", subrayó.

"Uno puede tener más afinidad con uno que con otro, como en la vida misma. Pero aspiro a que cuando pasen las primarias nos juntemos todos a hablar con altura y con grandeza", repitió.

"Vamos a ver qué pasa el 11 de junio. Vamos a ver después de las PASO y cómo queda la situación, pero tengo muy buenas referencias de De Marchi, Carmona y Parisi. Nos conocemos desde hace tiempo. Creo que cuando esto pase deberíamos tener la grandeza de sentarnos para dialogar sobre la provincia que necesitamos y nos merecemos los mendocinos", concluyó.

"¿Por qué no podríamos juntarnos todos? ¿Por qué no, en vez de generar dispersión, unirnos? Me encantaría que se sienten todos con sus matices a proyectar una provincia distinta. Ponernos de acuerdo en tres ejes. No estoy armando de coincidir en todo. En ejes que sean políticas de estado", finalizó el intendente lavallino abriendo la puerta a una alianza para enfrentar en las elecciones generales a Alfredo Cornejo.