Tras la polémica en torno a la muerte de René Favaloro, Horacio Rodríguez Larreta se cruzará en un evento con Alberto Fernández

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, participarán de la misma actividad este jueves 25 de mayo. Se trata del tradicional Te Deum que se celebra en la Catedral Metropolitana, el cual será presidido por el arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina, el cardenal Mario Poli, y comenzará a las 11 de la mañana.

El hecho de que ambos dirigentes -uno del Frente de Todos y el otro de Juntos por el Cambio- se vean las caras no pasa desapercibido si se tienen en cuenta las fuertes acusaciones cruzadas entre ambos en los últimos días. Concretamente, el mandatario nacional vinculó a Rodríguez Larreta con la muerte del histórico cardiólogo René Favaloro y el alcalde porteño le respondió con sumo enojo. "No le entreguemos el poder a quien para resolver los problemas de la Argentina le sacó el 13% de los jubilados, a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó, a un irresponsable que habla de libertad y de cambiar el sistema cuando es el mayor defensor del sistema desigual en el que vivimos", dijo Fernández en alusión a Larreta.

Ante esto, el precandidato a presidente del PRO contestó y dijo en diálogo con Alejandro Fantino en Neura Media."Que vinculen mi paso por el PAMI con la muerte de Favaloro me parece una canallada. No se puede decir cualquier cosa para ganar las elecciones. Se acabó la Argentina de la agresión y la violencia. Favaloro es un prócer para la Argentina", manifestó con un tono que reflejó claro fastidio e insistió: "Es una canallada tan ridícula... hay límites, no se puede hacer cualquier cosa. Es una guachada. Te da bronca que no tengan límites".

La embestida de Alberto Fernández se relaciona a un tramo de la carta de Favaloro antes de su suicidio. "El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros (creo desde el año 94 o 95) de 1.900.000 pesos; la hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedía (como es lógico, no a mí directamente)", fueron las palabras del médico que se quitó la vida en el año 2000.

Horacio Rodríguez Larreta, antes de arribar a la Catedral Metropolitana, encabezará en la Escuela Nº 7 DE 1 “Presidente Roca” el acto de izamiento de la bandera nacional para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Alberto Fernández, una vez concluida la ceremonia religiosa, viajará a Chapadmalal, mientras que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabezará un masivo acto en Plaza de Mayo.