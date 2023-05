Horacio Rodríguez Larreta le respondió a Alberto Fernández y habló de la muerte de René Favaloro

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le respondió al presidente Alberto Fernández respecto a las críticas en torno a la muerte del condecorado médico René Favaloro. El primer mandatario lo señaló como uno los responsables debido a su inferencia en la administración del PAMI respecto a la deuda con la Fundación Favaloro.

"Que vinculen mi paso por el PAMI con la muerte de Favaloro me parece una canallada. No se puede decir cualquier cosa para ganar las elecciones. Se acabó la Argentina de la agresión y la violencia. Favaloro es un prócer para la Argentina", expresó.

"Una pérdida para nuestra ciencia. Obviamente ese invento es una canallada. Es una canallada tan ridícula... hay límites, no se puede hacer cualquier cosa. Es una guachada. Te da bronca que no tengan límites", agregó.

La carta que escribió Favaloro en el momento previó a su muerte dicta lo siguiente: "El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros (creo desde el año 94 o 95) de 1.900.000 pesos; la hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedía (como es lógico, no a mí directamente)".

Larreta habló también de su posible futuro presidencial y su residencia: "Cuando sea presidente, el 10 de diciembre, entiendo que tengo que vivir en Olivos porque el lugar fue una donación para ser usada como residencia del presidente. Si no la usás, vuelve a la familia que la donó. Creo que legalmente es así. Yo preferiría vivir en mi casa, hacer vida normal, salir a correr, ir al bar de la esquina a tomar el café. Yo ando en la calle buena parte del día, me encantan los bares de la ciudad, almuerzo en lugares públicos, camino muchísimo la calle".

Luego se expresó sobre el manejo de Argentina: "Necesitás no menos de entre 500 y 800 personas para mediana a importante responsabilidad. De extrema confianza deberían ser entre 30 y 50 personas. Tengo esa gente, pero también es cierto que para algunos cargos necesitás gente que conozca mucho del tema. Estamos estudiándolo. Tendría menos de la mitad de los ministerios que hay hoy. Ponele 9, 10 u 11. Menos de la mitad de hoy".

"No creo que la importancia que le das a un tema en el gobierno depende de la jerarquía de los responsables. Yo soy de resultados. Acá lo importante es bajar el delito, no cómo se llame el ministerio de Seguridad. Tiene que haber un gobierno de la mujer porque si no parece que de la mujer solo se ocupa un ministerio. Todo el gobierno tiene que ocuparse de la mujer", agregó.