El motivo por el que Wado de Pedro le agradeció al Indio Solari en las redes sociales

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, agradeció al músico Carlos "Indio" Solari su apoyo ante el ataque del periodista Gabriel Levinas por su disfluencia, y manifestó: "Gracias por tus palabras y por estar siempre".



"Indio querido, gracias por tus palabras y por estar siempre", expresó De Pedro en respuesta a un mensaje publicado por el músico en su cuenta de la red social Instagram.



Solari había expresado su respaldo al ministro del Interior al afirmar que "no sé si habla más claro pero sí que le entendemos mejor" y remarcó: "Pues claro que puede ser un gran candidato".



El líder de los Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se sumó así a las distintas muestras de solidaridad de artistas, actores, Abuelas de Plaza de Mayo y el colectivo de Personas con Discapacidad, Asociación Argentina de Tartamudez, entre otras, quienes advirtieron sobre la discriminación que recibió el funcionario.



En su mensaje, Solari manifestó que "negar a Wado es una bobera sin mesura. Una historia personal que no le agrega nada a su conocimiento de las sombras de los rincones de La Rosada pero nos muestra un temperamento fuerte y convicciones firmes. Ha vencido a toda presunción negativa. No sé si habla más claro pero sí que le entendemos mejor. Pues claro que puede ser un gran candidato".





Levinas había atacado el domingo pasado en una entrevista en el canal TN al ministro por su disfluencia, con el argumento de que "la sociedad argentina no está preparada para tener un presidente tartamudo".



Eduardo de Pedro difundió un video en sus redes sociales e hizo luego declaraciones a la prensa en recorridas por el conurbano, en las que dijo que los chicos deben saber que "lo que importa son las personas, y que el periodista sepa que hay una sociedad mucho mejor que la que piensa".



Aseguró que el Gobierno trabajará "para hacer una sociedad mejor, para aceptarnos como somos", y para que haya "líderes positivos que corten con la situación de bullying".



"Vamos a cortar con una sociedad con discursos de odio, acusándonos, para construir una sociedad mejor, una sociedad justa, libre, soberana e inclusive para todos y todas", sostuvo el ministro en esa oportunidad.