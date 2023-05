Ricardo López Murphy inmanejable: quiere ser candidato y puede cambiar el escenario porteño

“Patricia le pidió en dos oportunidades al bull dog que se baje de su candidatura a jefe de Gobierno porteño porque le complica la relación con Mauricio Macri”, revela a MDZ un vocero cercano a Patricia Bullrich respecto al vínculo con Ricardo López Murphy. “No hay caso, se opone al pedido y rarifica que va a ser candidato”, agrega la fuente. La irrupción del economista de origen radical puede alterar la actual relación de fuerzas en en el escenario electoral de CABA. Concretamente, su presencia en la boleta única electrónica amenaza con cambiar los sondeos que muestran cierta paridad entre Martín Lousteau y Jorge Macri, con una tendencia a favor del exintendente de Vicente López. ¿Su candidatura puede perjudicar al PRO?

Como la intención de López Murphy es competir dentro de la primaria de JxC, a esta altura no queda claro a quién le saca votos de los que ya están en carrera. En primera instancia, el principal perjudicado parece ser el ministro de Gobierno porteño porque competiría por el mismo voto que el diputado nacional. Su pertenencia familiar a la UCR -por algo se llama Ricardo, por Balbín e Hipólito por Yrigoyen- podría ser también un desafío para Lousteau. El llamado votante radical de la Avenida Rivadavia se siente mucho más identificado con el economista liberal que con el senador nacional porteño. El candidato orgánico de la UCR necesita retener la mayor cantidad de votantes de ese partido para luego ir a pescar en el público progresista y hasta en el kirchnerismo.

Por las dudas, nadie en el PRO porteño quiere un candidato de último momento, sobre todo con lo que costó llegar a un acuerdo interno para ir a la PASO con un solo postulante. Con lo cual, la intención de López Murphy de competir en la primaria no tendrá respaldos nacionales. Sabe que Bullrich, Mauricio Macri y su exaliado Horacio Rodríguez Larreta no están de acuerdo con su postulación. Tampoco lograría el apoyo de José Luis Espert por su vínculo con el jefe de Gobierno porteño. La decisión de convocar a elecciones concurrentes podría beneficiar al diputado nacional porque la metodología le permite a los votantes de varios candidatos presidenciales elegirlo en la segunda urna sin necesidad de la incomodidad de cortar boleta.

Puede captar a muchos votantes de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y también de Javier Milei, es el único postulante que está en condiciones de sumar por varios lados. “Ricardo mide 13 o 14 puntos sin salir a la cancha, imaginate cuando marque la cancha con su propuesta dura contra los piquetes y la defensa del espacio público, va a poner nerviosos a varios”, dicen en su entorno. Precisamente, todos estos datos generan preocupación en el partido amarillo y son varios los voceros que creen que antes del cierre de listas lo van a persuadir para que se baje.

“Está muy testarudo y no quiere entrar en razones, no se entiende para qué quiere ir a una PASO sin recursos en la que va a ser derrotado”, deslizan desde el PRO. “Si no se baja ya se encontrarán argumentos para sacarlo de la cancha”, agregan desde el oficialismo porteño.

El grupo más íntimo que lo rodea está conformado por Jorge San Martino, también de origen radical, que fue funcionario de las últimas administraciones de la UCR. Es su principal operador y amigo de confianza. Y en el segundo escalón aparecen Luis Gómez, vicepresidente primero de la Convención de Republicanos Unidos; Alejandro Bongiovani, de la Fundación Libertad; Roberto Foco, operador dentro RU y el abogado Pablo Torres Barthe, quien se está encargando de contestar las impugnaciones que presentó Yamil Santoro contra la Convención que realizó este grupo.

De todas formas, a López Murphy no le interesa seguir “perdiendo el tiempo con Roberto García Moritán y Santoro, es una interna demasiado chica como para perder energía”, comenta un vocero. “Ricardo se cansó de los manejos poco claros del Pampito y de Yamil y ya dio por terminada su alianza con ellos”, agrega el dirigente.

Por ahora se dice que va a ir como candidato del Partido Demócrata Progresista que conduce en CABA Oscar Moscariello. El PDP forma parte de JxC y su presidente fue jefe de Legislatura, muy vinculado a Boca Juniors y estuvo entre 2015 y 2019 en la Embajada argentina en Portugal. Actualmente se muestra muy cerca de López Murphy y respalda a Patricia Bullrich en la interna del PRO.