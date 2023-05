Estadio Malvinas Argentinas: la FIFA neutralizó el símbolo de las islas

Cuando se supo que Mendoza sería una de las sedes del Mundial Sub 20, se instaló la polémica alrededor del nombre que se le daría al Estadio Malvinas Argentinas debido a las rispideces diplomáticas que esto podría generar. Lo cierto es que la FIFA lo reconoció como "Estadio Mendoza" y así lo denominará durante el evento juvenil que se desarrolla en el país. Sucede lo mismo con las otras jurisdicciones donde se lleva adelante el certamen, donde los estados son llamados por el nombre de cada provincia.

El domingo 21 de mayo se dio inició al mundial en Mendoza con los encuentros entre Nigeria-República Dominicana e Italia-Brasil. La controversia por el nombre del estadio fue descartada, no obstante, el símbolo de las islas -en conjunto con la bandera- en ambos costados de la pantalla de una de las tribunas populares fue tapado. En su lugar, se colocaron carteles FIFA que aluden a la competencia.

Ante esto, el peronismo salió con los tapones de punta contra el Gobierno provincial. El precandidato a gobernador y secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona -que había sido critico del tema-, manifestó su descontento en las redes sociales.

"Al final no era un 'bolazo', como dijo el gobernador Rodolfo Suarez, lo del Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon a nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina. Nunca vieron una explicación satisfactoria de lo que negociaron y acordaron con la FIFA. Nunca consultaron con la Cancillería. Lo que evidencia el tablero electrónico lo dice todo. A falta de explicación satisfactoria, ¿habrá al menos un pedido de disculpas públicas de parte del gobernador?, sostuvo el dirigente peronista.

Se sumó el senador provincial y precandidato a vicegobernador Lucas Ilardo, quien aseguró: "(Federico) Chiapetta sigue en el cargo de deporte y todavía nadie entiende por qué. Suarez nos dijo que era un 'bolazo', otra vez mintió pero la impunidad lo cubre. Esta vez, mintió para deshonrar a nuestros héroes de malvinas tapándolas en el estadio de Mendoza. Vergonzoso".