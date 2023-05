Cristina Fernández de Kirchner prepara un acto para explicar el final del Frente de Todos

El acto del 25 de mayo no va a ser masivo, tampoco será para recordar a Néstor Kirchner, su asunción ni su gestión: va a ser un show del culto a la personalidad para que Cristina Kirchner finalmente explique el fracaso de su Gobierno, endilgue las responsabilidades en Alberto Fernández y cristalice la ruptura del binomio que ganó en 2019 para posicionar su candidato exigiendo unidad de criterios. La tensión aumenta y el Frente Renovador y Daniel Scioli exigen definiciones, que las tendrán en el discurso que dará cerca de las 16 en Plaza de Mayo la vicepresidente.

Cristina no renovará sus conceptos, pero sí será más contundente y explicará por qué la ruptura del Frente de Todos a pesar de haber encarado el 2019 juntos con Sergio Massa y Alberto Fernández. La caída del salario, la baja participación de los empleados en la conformación del PIB que llegó a 51% en su gestión, las jubilaciones en dólares más altas de latinoamérica que llegaron a 600 en 2013 y el superávit gemelo de Néstor Kirchner en tiempos sojeros de 550 dólares serán parte de su eje discursivo.

El fracaso del Gobierno y la necesidad de entender los procesos venideros serán nutrientes esenciales de sus palabras, en donde tomará distancia de la pésima gestión económica y la falta de construcción política que a sus ojos, no logró impulsar Alberto Fernández.

Cristina Kirchner no quiere una PASO, necesita imponer un criterio de unidad y sabe que su peor escenario es romper con Sergio Massa, quien ostenta una rara cucarda: es la principal carta y el peor resultado en términos inflacionarios de los últimos 32 años, superado únicamente por Juan Sourruille. Massa tiene en claro que es quien puede ser el referí, no jugar el partido, pero decidir quién gana si las palabras de CFK lo hieren o no se siente contenido políticamente en el discurso.

En el Instituto Patria se teje un enroque de Eduardo Wado de Pedro, tal como adelantó MDZ ayer, donde su candidatura en una parte del Gobierno es un hecho y ayer se sacó fotos de sustancial peso político para confirmar el escenario. Intendentes de la primera y tercera sección electoral que aportan la cantidad de votos necesarios para que Wado pueda ser candidato de unidad. Wado no tiene mala relación con Sergio Massa, pero nunca le tuvo confianza ni cree en esta versión kirchnerista del ministro de Economía que fue muy duro con La Cámpora tiempo atrás.

Cristina explicará entonces por qué el Frente de Todos no es más la sumatoria de tres miradas como en 2019, y dejará en claro que quienes incumplieron las bases son los llamados "albertistas", mientras que Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz seguirán pujando por un lugar en las PASO en nombre de Alberto Fernández.