Ciudad: el precandidato a intendente que irá a la interna radical con Ulpiano Suarez

En las últimas horas fue presentado como precandidato a intendente de la Ciudad de Mendoza Carlos Moyano, quien competirá en dicho territorio en la interna de Cambia Mendoza contra el actual jefe comunal, Ulpiano Suarez, que va por la reelección. Moyano, que integra la lista del precandidato a gobernador Luis Petri, apuntó contra la gestión actual y aseguró que “Capital no solamente está en pausa, va hacia atrás

Moyano sostuvo que "ya es momento de limpiar a la Ciudad que no tiene desratización. Lo que voy a hacer es terminar con tanta burocracia y espero poder sacar a la municipalidad a la calle. Eso vengo a proponer”.

“Me molesta que no haya planificación”, dijo y añadió, “arriesgando a los ciclistas que no están capacitados y mucho menos los automovilistas. A mis hijos me encantaría poder llevarlos a los cines de la Calle Lavalle que ya no están”, dijo quejándose de lo que llamó “una mala planificación de la Ciudad de Mendoza”, comentó.

“Vemos que muchos emprendimientos privados se han ido a departamentos vecinos. Faltan obras de cloacas. Vivimos de la herencia de (Víctor) Fayad y no hemos avanzado en nada desde ese entonces. Hay proyectos que han quedado enterrados, como el de los estacionamientos subterráneos”, dijo.

Luego, admitió que “trabajar unidos es lo que buscamos. No queremos ser burócratas detrás de un escritorio. Hoy tenemos lo que llamo la fuga del músculo, porque los jóvenes se quieren ir. Es lamentable lo que estamos viviendo. Estamos en un país que ha decrecido a nivel latinoamericano. Mendoza era el motor de Cuyo y ese protagonismo lo hemos perdido. Capital no solamente está en pausa, sino que va hacia atrás. En vez de ampliar las calles, se achican. Hay bocas de lobo en la Ciudad de Mendoza. Por la base del alumbrado, barrido y limpieza, es donde vamos a arrancar nuestro trabajo. Tenemos miles de lotes vacíos a los que podríamos incentivar para que se transformen en espacios verdes”.

En materia de seguridad, Moyano manifestó que “vemos que no se puede combatir a la delincuencia porque tienen a los móviles rotos. Ya la vida nocturna en la Ciudad de Mendoza ha decrecido. Pretendo regalarle a mis hijos esa Ciudad que yo supe disfrutar”.